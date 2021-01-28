2女星全裸床戲「畫面唯美」 扮火辣吸血鬼處理渣男
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-01-28 21:00:00
日本電影《嗜血慾女》找來中丸詩音和高橋真悠主演，故事以美麗的「吸血鬼」為題材，奇幻的劇情加上唯美全裸的女女床戲，還有吸血鬼斬殺渣男橋段，激烈又精彩的動作戲碼，成功在夕張國際奇幻電影節引起熱烈討論。
中丸詩音片中飾演患有「血液偏好症」的苓，她首次讀到《嗜血》劇本時，被劇情及激烈的描述嚇到，她說：「一開始不知道『血液偏好症』這個名詞，上網查了一下卻跳出很多『18禁』的網站，我心想真是不同的世界呀。開拍前我問了導演許多問題，導演說比起追求真實感，更希望我能成為暗黑英雄，我也因此找到飾演苓的方向性。」 久未主演電影的高橋真悠，這次則是飾演長期受父親虐待的厭世少女美以那，她也大談對於電影的想法：「這部電影含有非常多人性化的要素存在，我認為這不是單純的『恐怖片』。我不敢看恐怖電影，所以不了解吸血鬼，因此導演建議我去參考《血色入侵》這部瑞典的作品，雖然害怕但我也對吸血鬼與人類相似的一面產生了共鳴，除此之外我還閱讀了受到性虐待的人所寫的書籍，做了許多準備。」 《嗜血慾女》劇情講述女高中生美以那（高橋真悠 飾），在父親長期的虐待下，逐漸失去活下去的動力。就在她自暴自棄時，將她從地獄中拯救出來的，是一位神祕的美麗女子苓（中丸詩音 飾）。自稱患有「血液偏好症」的苓迷戀人類的血，並殺盡一切沒有存在價值的男人，以吸取他們的血液維生。在苓的帶領之下，美以那從少女漸漸蛻變成為女人，然而，吸血鬼的身影卻悄悄地接近她們，苓的身分之謎也逐漸解開。《嗜血慾女》將於2月5日在台上映。
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