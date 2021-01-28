司法院擬修法保障跨國同婚 陸委會：將提供港澳實務經驗
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-28 17:49:05
司法院22日通過涉外民事法律適用法第46條修正草案，規定只要一方是中華民國國民，即可在台登記結婚，但兩岸同婚部分因為涉及《兩岸條例》而不在此次修正案範圍內。香港、澳門民眾是否具有與台人同婚的權利也受到外界關注，陸委會今（28）日強調，港澳屬於「涉外案件」仍適用修法的新規定。
陸委會發言人邱垂正今日表示，根據《兩岸條例》以及大法官會議釋字第748號（同性二人婚姻自由案），有關同性婚姻已有法律基礎，但目前因為法條涉及入境事由、面談機制及登記程序等問題，還有待相關機關意見進一步整合，陸委會將保持高度關注同婚修法研議，並提供港澳、兩岸同婚的實務經驗及資訊。至於港澳人事與台灣人民結婚，根據《港澳條例》第38條規定「民事事件，涉及香港或澳門者，類推適用涉外民事法律適用法（涉民法）。」邱垂正表示，未來若涉民法修正案通過，港澳與台灣的同性伴侶將可以在台辦裡結婚登記。除了婚姻議題，香港政局持續動盪也持續受到關注。日前向華強父子申請來台，但爆出其具有黑幫背景而引發爭議，陸委會表示，主管機關仍在審理該案，特別強調有關於港澳居民申請來台居留、定居，主管機關都會依照相關辦法審核，並斟酌申請案是否有危害國家安全、利益的情事。至於有關中國禁止台灣肉品輸入的問題，陸委會回應，今年1月1日開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，但農委會對外說明，台灣豬肉過去禁止使用萊克多巴胺，未來政府也絕不會核准萊劑在台使用。且陸委會必須要特別澄清，台灣生鮮豬肉、雞肉從來沒有出口至大陸，中國大陸早在2014就以台灣有禽流感等問題，禁止肉品輸入。