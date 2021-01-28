《女神降臨》朱靜素顏被公開 最帥男二幫她報仇
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-01-28 18:23:53
由車銀優、文佳煐、黃仁燁主演的韓劇《女神降臨》最新劇情中，文佳煐飾演的校園女神「任朱靜」過去頂著素顏被霸凌的黑歷史影片遭貼到論壇「公審」，素顏祕密被迫公開，這一切竟是朴柔娜飾演的「姜秀貞」所為，她身為文佳煐的好友，卻因同樣愛著男主角車銀優而黑化，讓收看觀眾氣憤不已。
黃仁燁飾演的「韓書竣」對文佳煐的遭遇氣急敗壞，不只想盡辦法找出校園論壇的管理員，下架黑歷史影片，更揪出事件的幕後黑手，就是文佳煐最好的閨密朴柔娜，他當面揭穿對方真面目，撂話狠嗆：「妳垃圾成這種程度嗎？」也霸氣說：「任朱靜，妳以為能毀了她是吧？被摧毀的是妳！」挺身而出的黑騎士舉動，令觀眾大快人心。 車銀優飾演的「李修豪」是文佳煐的男朋友，他找到躲在漫畫店傷心的女友，為了安慰她，裝成可愛小動物、抱著她說「我好想妳」，更暖心告訴她：「不管妳什麼樣子、不管妳化不化妝，你都是任朱靜啊！」最後還錄了「恥」度超高的撒嬌短影片送給她，連他本人都不敢再看第二次，文佳煐也終於破涕為笑。 文佳煐也在眾人的鼓勵下勇敢做自己，大膽以素顏重新返回學校，還向同學們宣布：「我在和李修豪交往， 李修豪是我的男友！」車銀優立刻當著所有同學的面，在她額頭上吻了一下，兩人高調認愛，結束了地下祕密戀情。 《女神降臨》每周四、五在friDay影音全台獨播。