撐醫護挺桃園 台南用行動支援桃園消毒設備與防疫物資
記者林怡孜/台南報導
2021-01-28 17:45:24
衛福部立桃園醫院日前發生COVID-19院內感染事件，從1月12日爆發群聚事件至今，造成醫護、病人及家屬共15例確診。該院持續執行清空計畫，為防範再次出現院內與社區感染案例，不管是消毒設備或是防疫物資需求量都極大，於是台南市政府決定支援消毒車、回收車與捐贈防護衣、消毒液給桃園市政府與部立桃園醫院（以下簡稱部桃)。台南市協助桃園抗疫不遺餘力，力挺抗疫第一線的醫護人員，以行動來表示支持，與桃園及醫院一同並肩作戰。
台南市長黃偉哲表示，新冠肺炎疫情依舊嚴峻，國際確診個案數已破1億大關，本土疫情也一度緊繃，造成國人人心惶惶。現在是防疫關鍵期，最需要的是全國人民團結以實際行動落實防疫工作，才能守住這場艱困的防疫戰。自從部桃發生院內感染事件，各地民眾熱情協助捐贈醫院相關物資，表達力挺抗疫第一線的醫護人員，讓醫護感受到暖心，唯本次疫情防範區域較廣，擔心桃園市政府防疫物資儲備有耗盡之虞，台南市決定以行動來表示支持，支援消毒設備與相關防疫物資，「撐醫護，挺桃園」以實際行動力挺桃園抗疫。 本次捐贈活動由台南市政府支援相關消毒設備與人力，包含砲霧塔消毒車1輛(隨車含噴藥人員共2名)、消毒車1輛(隨車含噴藥人員共2名)、回收車 (隨車含助手共2名)、帶隊官(隊長吳耀州，助手1名)，另外捐贈防疫物資包含防護衣2,000件、漂白水5,000瓶、病毒崩(隨身殺菌噴霧)1,000瓶。透過本次物資捐贈，協助桃園市政府度過難關。台南市希望在這波疫情盡一份心力，和台灣人民一起抗疫守護家園，守護台灣。台南衛生局局長許以霖提醒國人疫情持續嚴峻，台灣防疫成功與否完全有賴政府、民間攜手合作，守護國人健康；請市民務必配合政府各項防疫措施。如有新冠肺炎（COVID-19）防疫相關問題，可撥台南市衛生局防疫專線06-2880180