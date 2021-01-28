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肯德基首間數位旗艦店開幕　打造智慧快取櫃進駐桃園高鐵

記者黃仁杰／台北報導

2021-01-28 17:51:46

肯德基首間數位旗艦店開幕　打造智慧快取櫃進駐桃園高鐵
▲業者特別引進多種數位工具提供零接觸的智慧服務，打造未來概念店。（圖／業者提供）
肯德基「數位時尚旗艦店」在桃園高鐵站隆重開幕，除了是全台首間新店型，也是該品牌展店佈局中首次進駐交通樞紐，為了滿足旅客講求快速便捷的特性，業者特別引進多種數位工具提供零接觸的智慧服務，打造未來概念店，同時也推出全新升級的「智能快取櫃」，消費者只要拿起手機上網完成訂餐，於預訂時間到指定櫃位輸入密碼即可領取餐點。
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業者表示，自從2016年推出線上預訂快取服務後，品牌打造全台首創安心、便捷的智能快取櫃，消費者只要線上完成快取訂餐，於預訂時間至指定櫃位，輸入密碼即可完成取餐，全程零接觸服務，讓消費者在疫情時代，吃得更安心。另外，為滿足來往旅客伴手禮購物需求，也於高鐵八號出口設置全台第一的「蛋撻to Go」蛋撻自動販賣機，同時推出高鐵限定版禮盒，滿足送禮需求。
▲為滿足來往旅客伴手禮購物需求，也於高鐵八號出口設置全台第一的「蛋撻to
▲為滿足來往旅客伴手禮購物需求，也於高鐵八號出口設置全台第一的「蛋撻to Go」蛋撻自動販賣機。（圖／業者提供）
桃園高鐵站與桃園捷運共構，跟據統計每日進出站可達大約4萬人次，業者為精準掌握趕路旅客的快節奏，特別投入資源導入數位科技，餐廳內更設有5台自動點餐機提供消費者多元的數位應用，除了優化點餐流程之外，也大幅降低排隊時間。
▲餐廳內更設有5台自動點餐機提供消費者多元的數位應用，除了優化點餐流程之外，也大幅降低排隊時間。（圖／業者提供）
▲餐廳內更設有5台自動點餐機提供消費者多元的數位應用，除了優化點餐流程之外，也大幅降低排隊時間。（圖／業者提供）
桃園青埔站具高鐵、機捷共構，周邊坐擁Xpark、生態公園、華泰名品城等休憩景點，家庭親子和打卡網美客群絡繹不絕，品牌也看準商機，特別於店頭及店內，打造數位時間牆及藍晒圖時尚線條，更邀請知名設計師 Daniel Wong，打造全新制服， 讓消費者享受美食同時也能感受品牌時尚感與年輕化。
而本土速食品牌頂呱呱今（2021）年也將再推出新品牌「雞翅食研所」，主打超過10種不同口味的雞翅專賣店，將於2月3日正式開幕，雖然疫情仍持續緊張，不過各品牌業者也對防疫相當有信心，各式展店和開幕計畫依然百花齊放。
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