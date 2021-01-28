台中漢來海港城突封館消毒 衛生局：49人疑食物中毒

疫情緊繃之際，台中市漢來海港城餐廳官網粉專突然公告營業調整，28日停止營業一天，引發網友擔心是否「和桃園有關？」。對此，台中市政府衛生局說明，漢來自助式餐廳是因為日前民眾用餐後，多人出現身體不適。衛生局食安處己派員至供膳處調查，採集食餘、環境及人體檢體送驗，並要求業者停業三天，視改善狀況複查後，決定重新對外營業時間。

我是廣告 請繼續往下閱讀

漢來美食集團表示，日昨接獲民眾反映，指稱25日公司尾牙到漢來海港城餐廳台中店用餐，餐後返家陸續有49人出現腹瀉、嘔吐及腹痛等不適症狀，其中有12人就醫，2人仍在住院治療中。

衛生局獲報後前往公司採集食餘、環境及人體檢體送驗，並限期要求漢來停業改善。檢驗結果最快兩周後出爐，屆時食品中如檢出病原菌，將依違反食安法處6萬元以上。

▲台中漢來海港城突封館消毒，並在官網公告暫停營業一大，引發網友熱議。（圖／網路截圖）

漢來海港餐廳台中店昨晚緊急公告，28日暫停營業一天，除進行現場環境消毒，也釐清發生原因，目前正靜待衛生局採檢結果出爐。衛生局將在3天內複檢，若複檢通過，最快可在週六重新對外營業。

據了解，衛生局食安處稽查人員在餐廳現場查獲多起缺失項目，包括牆壁角落不潔、砧板及鍋鏟老舊、冰箱門縫不潔、廚餘桶未加蓋、冰箱食品未覆蓋等，限期3天內改善，屆期若未改正，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

至於這二天在漢來海港城訂餐者，業者已通知延期或退費。而身體不適客人，業者表示將給予退費及補償。業者表示，新冠肺炎疫情嚴峻，停業難免造成民眾質疑與恐慌，但仍全力配合衛生局稽查。