《哆啦A夢》靜香點頭嫁給大雄　新郎婚宴竟然落跑！

深受大人小孩喜愛的「哆啦A夢」，在誕生50周年之際推出第2彈3DCG作品《STAND BY ME 哆啦A夢2》，預告中，大雄與靜香將結婚，但大雄卻因部分因素，未現身婚宴現場，在奶奶的一番鼓勵人心的話語後，他決定鼓起勇氣、重拾信心。導演八木龍一透露幕後祕辛，拍攝過程一度停擺，靠著工作人員隨口一句話，讓劇情有了新的展開。
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製作團隊從2015年初開始著手進行《STAND BY ME 哆啦A夢2》的拍攝作業，但因前作《STAND BY ME 哆啦A夢》爆紅程度超越製作團隊的想像，龐大的壓力加上前作已幾乎用盡《哆啦A夢》原作漫畫中感人的故事篇章，讓電影製作一度停擺。 對此，八木龍一導演在接受日本媒體訪問時，也分享了幕後祕辛：「當時一位工作人員隨口說了『青年的大雄逃出結婚典禮之類的』，讓我跟共同執導並負責編劇的山崎貴靈機一閃，接著山崎導演又重看一次原作，發現奶奶說了『真想看一眼你未來的新娘子啊』，才終於突破瓶頸。」因此在前作未使用的「奶奶的回憶」篇，便成了本作的主軸，也成為大雄與哆啦A夢展開時空冒險的一大契機。 哆啦A夢請來為哆啦A夢獻聲超過20年的陳美貞老師配音、大雄則是由楊凱凱、靜香是許淑嬪、胖虎請到于正昌，皆是令台灣觀眾相當熟悉的聲音，小夫及大雄的奶奶請到在《鬼滅之刃》中也是擔任要角的劉鵬傑及馮嘉德擔綱，青年大雄則是找來在人氣手遊《戀與製作人》中獻聲的賈文安飾演。《STAND BY ME 哆啦A夢 2》將於2月10日農曆春節檔期，IMAX、中、日文配音版本同步在台上映。