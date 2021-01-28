拜登下令禁用武漢肺炎一詞 藍：要如何站在民進黨這邊
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-01-28 18:25:55｜2021-01-28 18:32:04
美國總統拜登下令聯邦機構禁止使用「武漢肺炎」或「中國病毒」等歧視、仇外字眼，國民黨文傳會副主委鄭照新今天(28)表示，反觀民進黨走向排外與仇恨，官方仍使用武漢肺炎一詞，「要我如何站在民進黨這邊」？
目前行政院和衛福部對於新冠肺炎的官方名稱仍是武漢肺炎，與美國拜登政府用法不同。拜登在美國時間27日指出，凡是以病毒起源的地理標籤做為病毒命名，只會強化排外情緒，美國政府有必要認識自身的角色，避免抹黑亞裔和太平洋島國居民，減少他們被霸凌、騷擾，甚至因仇恨產生的犯罪。鄭照新指出，一個自由主義的民主政權，不會把排外，具有族群、地域歧視的字眼，不斷地帶頭強調。相較於美國總統拜登，行政院長蘇貞昌不停地「武漢肺炎」、「武漢肺炎」的稱呼，再再讓他感受民進黨過去起家的價值，已經被現在的排外和仇恨所取代。鄭照新說，如果他出生在早期的黨外時期，以他的個性，可能會站在黨外這一邊。但現在執政的民進黨，多是趨炎附勢、黨同伐異之徒，口稱愛國，卻排斥他人、排除異己，「要我如何站在民進黨這邊？」，他希望蔡英文政府能重新檢討現行做法。對於拜登禁用武漢肺炎一詞，總統府發言人張惇涵初步表示沒有回應，不評論他國內政；民進黨中央黨部表示目前沒有處理。