羽球／爆冷！戴資穎首度敗給泰女將 年終賽仍有機會晉4
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-28 18:14:45｜2021-01-28 18:24:00
BWF年終賽女單分組第2戰，我國世界球后戴資穎今(28)日面對世界第13泰國女將Pornpawee Chochuwong(李美妙)，無奈失誤過多，終場以17:21、11:21對戰首度敗北，目前1勝1負仍有機會晉級女單4強。
小戴前2站泰國公開賽收下亞軍，進帳年終賽積分排在女單第2，和印度一姊辛度、「宿敵」泰國一姐Ratchanok Intanon(依瑟儂)以及另一名泰國女將Chochuwong分在B組。小戴分組首戰以19:21、21:12、21:17逆轉擊敗辛度，今日次戰對手Chochuwong過去3次交手全勝。此前，小戴自2013年開始連續獲得年終賽資格至今，4度闖進決賽，收獲2冠2亞。一開賽小戴率先取得10:4領先優勢，不過這次Chochuwong有備而來，在比賽中段連拿4分反超，儘管小戴曾追到17:17平手，但最後失誤連失4分以17:21讓出首局。次局，Chochuwong狀態相當好，反觀小戴仍多次出現失誤，一度落後達6:17，最後對手拿下賽末點，小戴回球掛網，最後以11:21吞敗，此役花費僅37分鐘。生涯首度贏下球后Chochuwong還激動吶喊、跪地振奮揮拍。