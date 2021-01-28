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泰劇女星息影八年後宣布回歸！粉絲嗨翻送上祝福

四方報/綜合報導

2021-01-28 18:24:44

泰劇明星
▲泰國知名女星 Pei Panward Hemmanee 近日在社群媒體上發文宣布，將在息影10年後復出演藝圈，。（圖／翻攝自IG）

泰國知名女星 Pei Panward Hemmanee 近日在社群媒體上發文宣布，將在息影近10年後復出演藝圈，消息一出令粉絲相當期待，也紛紛送上鼓勵和祝福。

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Pei 昨（24）日在IG上開心曬出手拿劇本的照片，並寫道：「都快10年沒拍戲了，感覺一切都像重新開始，麻煩大家幫我加油打氣唷」。復出好消息令粉絲相當驚訝，也紛紛在留言送上祝福。

▲Pei
▲Pei 昨（24）日在IG上開心曬出手拿劇本的照片。（圖／翻攝自IG）
Pei 於1979年12月28日出生於泰國勿洞縣（Betong），一開始靠著出眾精緻的外型以模特兒身份出道，後來轉職電視劇演員，一直以來以惡毒女配角的形象深植人心，出演作品包括《傷痕我心》、《愛在旅途》、《天使之爭》、《愛的牽絆》等，代表作不少，在小銀幕市場闖出自己的片天。

不過，她在2012年與知名軍人政二代 Nithi Boonyaratglin 結婚後，選擇做一名好妻子和好媽媽而淡出銀幕，並在婚後隨夫家改信伊斯蘭教，生了兩個小孩。Nithi Boonyaratglin 的爸爸 Sonthi Boonyaratglin 是伊朗裔，為泰國前皇家軍隊總司，並曾領導推翻前總理他信（Thaksin Shinawatra）政權。

在息影的8年間，Pei依舊參與雜誌拍攝、接廣告代言等。現年41歲的她美麗依舊，回歸銀幕後不論是否將持續腹黑女配角的戲路，相信未來作品都會十分精彩。

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