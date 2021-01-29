不要再拍網美照了！紐西蘭出奇招遏止打卡風潮

The China Post

報導，近十年，各大社群網路颳起一陣分享網美照的風潮，許多人到了景點不惜排隊就為了要拍到空無一人的壯觀場景。有鑑於此，紐西蘭觀光局去年疫情爆發封鎖邊境時，發起名為「 Do Something New(做點新鮮的吧) 活動，旨在呼籲大家不要再湧入網美景點拍照，並鼓勵人們多嘗試其他遊憩活動。