不要再拍網美照了！紐西蘭出奇招遏止打卡風潮
The China Post/綜合報導
2021-01-29 23:30:00
The China Post報導，近十年，各大社群網路颳起一陣分享網美照的風潮，許多人到了景點不惜排隊就為了要拍到空無一人的壯觀場景。有鑑於此，紐西蘭觀光局去年疫情爆發封鎖邊境時，發起名為「 Do Something New(做點新鮮的吧) 活動，旨在呼籲大家不要再湧入網美景點拍照，並鼓勵人們多嘗試其他遊憩活動。
根據BBC報導，當社群影響力日益重要，紐西蘭許多著名觀光景點近幾年湧現排隊人潮，就為了站在懸崖擺出各種老調的姿勢，如「老鷹展翅」。 紐西蘭觀光局國內旅遊經理比恩∙斯普裡策(Bjoern Spreitzer) 向當地媒體表示：「紐西蘭有非常多好玩的活動，遠超過這些社群流行風潮。」 有鑑於此，紐西蘭觀光局近日發表一則影片，影片找來諧星 Tom Sainsbury扮演「社會觀察小隊」中的管理員，專門守在各大熱門景點阻止遊客拍攝IG網美照片。 當Sainsbury看到一位男子在山上展開雙臂擺Pose拍照，他上前說道： 「這些我早就看到了，我們都看了。」 創意宣傳影片一推出就獲得極大的回響。紐西蘭有許多熱門IG打卡景點，像是「瓦納卡湖中孤樹」、羅伊峰，吸引全球旅客到訪拍照。 2018年，有人捕捉到羅伊峰崖前大排長龍等著拍照的照片，在社群上爆紅，也讓人們省思社群影響力所造成的亂象。