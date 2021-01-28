新北指標百貨不畏疫情 農曆春節推好運袋盼業績年增1成
記者許家禎/台北報導
2021-01-28 18:43:01
新北市百貨指標板橋大遠百去（2020）年業績超乎預期，於最後一個月衝刺業績達標突破100億元。展望今年，看好成長動能之一為餐飲，因此館內海底撈擴大改裝，下半年也有兩間名店進駐。而今年農曆春節檔期，推出單筆消費滿額加價的好運袋，最大獎為商品券168000元，期盼在疫情穩定之下，目標業績達到年增10%。
回顧去年，板橋大遠百指出，雖然上半年受到疫情影響，光是餐飲就掉了5%業績，但下半年消費力道回溫，尤其年底新北市耶誕城挹注不少營收，也讓整體業績翻正，全年業績較上一年度營收100億元稍稍成長。其中，化妝品、家電與精品等業種依舊成長，漲幅分別為9%、8%與6%。雖然國內疫情稍稍緊張，但大遠百表示，看準餐飲帶來的人潮，因此預估今年業績成長動能之一就是餐飲，包括海底撈預計在過年前擴大改裝完成，整體面積多了70坪，座位也多了100個。另外Mo-Mo-Paradise與嵜本高級生吐司專門店 SAKImoto也預計今年下半年進駐。除了提升餐飲量能，預計部分樓層也有改裝，雖然疫情威脅仍在，但有信心消費力道不減，主要還有一個原因是去年環狀線開通，也對整體人潮、錢潮帶來助益，因此今年全年業績目標估年增3.6%。而今年農曆春節檔期目標，板橋大遠百推出「牛轉乾坤好運袋」活動，除了以2000元購買好運袋內含基本獎2200遠百商品券以及抽獎券現買現賺以外，更有機會博得大獎。為了防疫，今年特別採取預購模式販售，並在遠百FB粉絲團公開直播方式抽出幸運得主，讓消費者不用再漏夜排隊。業者指出，2月1日至2月11日下午六點，凡持全館當日單筆消費滿888元以上發票或載具銷貨明細，加上現金2000元即可購得好運袋，限量2000份，最大獎為「商品券168000元」、還有「OSIM V手天王按摩椅OS-890」(價值148800元)、「iRobot Roomba S9+掃地機器人」(價值78999元)等。頭獎、貳獎、參獎得獎者再加碼送「Mega 50餐飲及宴會雙人餐券」，希望目標檔期業績可年增10%。