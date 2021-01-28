台中歌劇院駐館藝術家出爐「女力當家」展現藝術創作能量

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由楊乃璇率先起跑，於1月及5月舉辦《舞喔！跳出去！》舞蹈創意發想工作坊，帶領對舞蹈創作有興趣的參與者認識節奏、探索身體肌肉到創意練習。之後，5月將自生活中擷取素材，編創一場由民眾共同參與的演出，透過演練實踐臺中在地藝術推廣。

▲第三屆台中歌劇院駐館藝術家出爐 ，「女力當家」，將展現豐沛藝術創作能量。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.28)

周曼農集編導、作家及跨領域創作者等多重身分，與莎妹劇團合作的編劇作品《給普拉斯》曾入圍第九屆台新獎表演藝術類決選，近年跨足科技領域創作。此次歌劇院駐館計畫，是結合展覽與劇場概念的跨域展演作品《偵探學》，除在大舞台建構偵探空間，讓民眾自行解開謎底外，也要舉辦專題講座，走入校園與師生分享跨域創作經驗，更針對樂齡及青少年族群舉辦「書寫工作坊」，聚焦空間與敘事的書寫探討。

多次於國際音樂節發表作品的鄭伊里，此次駐館提出「感質」（Qualia）計畫，藉由質地感知探討「個體獨特性」。鄭伊里將針對視障者舉辦《觸覺質地與即時電聲》工作坊，引導視障者演奏不同的表演性裝置或樂器，並從中觀察他們的感知狀態；同時，也走入校園舉辦《當代音樂創作的斜槓未來》講座，與年輕世代分享跨領域環境下當代音樂家創作的樣貌。