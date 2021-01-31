影／萬年男二被叫李敏鎬10年 《追劇》曝追愛成功秘訣
影像中心/綜合報導
2021-01-31 10:00:00
你的名字也跟某位知名人士一樣嗎？由伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》，道出年輕人在愛情中的成長滋味，透過每集中出現的「愛情信物」，一句刻骨銘心的經典台詞，藉由新一代年輕人的視角，描寫一章章觸動人心的校園愛情故事。第三集與知名韓星「李敏鎬」名字相似的「萬年男二、天秤男李敏高」，名字被老師打趣又時常被校園人氣王男一欺負，若不是他偶然撞見水瓶座女孩與男一的分手，或許他們也不會相遇，敵上萬人迷前男友，水瓶座女孩會選擇誰？在愛情裡，又要如何才能成為主角，魯蛇男「李敏高」能夠順利追愛成功嗎？
劇中「李敏高」總是苦惱著，為什麼自己總被當成「女生最好的朋友」、「學校的萬年男二」，偶然瞥見水瓶座女孩的愛情心碎時刻，因為自己小小的舉動，魯蛇的戀愛際遇開始變得不一樣了！飾演「萬年男二－李敏高」的伊林藝人陳佑表示：「很高興可以和醒吾科技大學的學生有戲劇上的合作，也很榮幸有這次機會可以參與這次拍攝，校園生活一直是我的憧憬，因為小的時候加入校隊的關係，更多的時間都在訓練，很少能和同學一起下課，或者放學後去打網咖。」 伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》網路短劇，每周二晚間10點於《NOWnews 今日新聞》YouTube頻道播出。這部劇由醒吾科技大學學生以及伊林娛樂藝人參與演出，也讓學生們參與學習幕後工作，以攝製實戰的方式，讓學生們深入了解拍攝過程。（影音編輯：謝美伶）