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高雄觀光工廠、好物市集　最犇年貨禮盒攏底家

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-01-28 20:01:50

▲高雄市政府輔導並媒合在地業者上架電商平台，一起搶攻電商新藍海。（圖／高市經發局提供）
▲高雄市政府輔導並媒合在地業者上架電商平台，一起搶攻電商新藍海。（圖／高市經發局提供）
春節將至，除了年菜以外，伴手禮更是不可少，但近期疫情升溫，年貨大街也配合取消試吃，加上為分散採購人流，高雄市經發局不只積極輔導並媒合在地業者上架電商平台，在過年前也精選了5家超夯在地觀光工廠，以及高雄好物市集的多款禮盒要推薦給大家，不管是「呷澎派」、「呷甜甜」還是「呷健康」一次報你知。
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▲紅頂穀推出人氣穀飲及糕點多種系列，呷健康、呷甜甜好過年!（圖／高市經發局提供）
▲紅頂穀推出人氣穀飲及糕點多種系列，呷健康、呷甜甜好過年!（圖／高市經發局提供）
「不用煩惱牛年送什哞，最犇的禮盒攏底家！」高雄市經發局長廖泰翔指出，高雄擁有豐富的物產資源，各家觀光工廠也在年節發揮創意，推出包含生猛海鮮、圍爐肉品、創意糕點、養生穀飲等多款優質禮盒；由經發局聯手在地中小企業成立的「高雄好物市集」也上架茶葉、牛軋糖、腰果、養生飲等豐富品項提供選購，現在加入好物官網會員還送100元購物金，「讓您補充精力，犇出牛年新氣象。」
▲得意中華首推台灣在地食材農糧系列、裕賀牛推出火鍋首選肉品組合，歡迎民眾嘗鮮選購。。（圖／高市經發局提供）
▲得意中華首推台灣在地食材農糧系列、裕賀牛推出火鍋首選肉品組合，歡迎民眾嘗鮮選購。。（圖／高市經發局提供）
高雄市觀光工廠協會理事長陳秀卿表示，今年電商因為疫情逆勢起飛，感謝高雄市政府積極輔導並媒合在地業者上架電商平台，一起搶攻電商新藍海。她指出，今年共有5家觀光工廠因應年節推出優惠禮盒，例如南台灣第一間觀光工廠「台灣滷味博物館」結合台灣在地食材，推出紅藜馬告山藥雞湯、麻辣鴨血及綜合滷味等各款拆封即食的新品料理，非常適合過年團圓加菜；而澎湖花枝丸領導品牌「宏裕行」則推出痛風控必吃，內含鮑魚、生食級干貝等15款好料的「頂級澎派海鮮組」85折優惠，讓大家在家也能吃到最澎派的新鮮海產。
▲珍芳烏魚子禮盒與宏裕行「頂級澎湃海鮮組」，
▲珍芳烏魚子禮盒與宏裕行「頂級澎湃海鮮組」， 團圓飯加菜首選!。（圖／高市經發局提供）
另外，經營近一甲子、以精選野生烏魚子廣受好評的「珍芳烏魚子」推出饕客最愛烏魚子系列禮盒9折優惠；全球牛肉專家「裕賀牛觀光工廠」也精選上架過年圍爐最夯的肉品組合，不論是油脂豐富的牛五花還是頂級美國Choice牛小排都能一次購足；還有堅持天然穀物製作的老牌「馬玉山紅頂穀創樂園」不僅提供多款穀飲，更推出土鳳梨酥、抹茶紅豆椪、蛋黃酥等禮盒通通75折的超殺優惠，歡迎民眾至業者官網及高雄好物平台參觀選購。
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