部桃事件五雷轟頂　陳時中：像被刺了一下

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即使連續4天本土0確診，陳時中仍不敢說疫情控制住，只能說是往正向發展，他表示周一擴大召回居家隔離至今4天本土0確診，意義相當重大：「通常前兩天具有傳染力，但至今第四天0確診，代表社區感染機率已降至最低，經過這七天仍沒有確診案例，幾乎可以講對社區沒有影響。」陳時中認為部桃事件，雖然是根據有限的資料來做戰略，但執行面在很短的時間都做到位，可作為日後防疫網大架構的參考案例。
面對日前因檢測費用事件，遭國台辦發言人朱鳳蓮直指「這位先生無知」，陳時中因回應「這位先生沒有回應」而引發討論，他也在節目中還原當時狀況，表示僅是被動回應媒體提問，多作文章對防疫沒有幫助，但仍對台灣的檢測掛保證：「我當然很自豪台灣的精準檢驗，給出一年好的防疫成績單。」針對拒絕大陸疫苗而引起外界揣測是否因政治考量，陳時中澄清並非政治考量，而是依據科學報告評估，大陸疫苗群體免疫沒有辦法達到理想狀況，他表示：「全台沒人比我對疫苗更急，我當然很急，去年初就開始有談判，拿得到一定會跟大家做報告。」
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