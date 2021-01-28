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部桃事件五雷轟頂　陳時中：像被刺了一下

記者羅凌筠/綜合報導

2021-01-28 21:00:00

▲陳時中（右）接受謝震武專訪。（圖／年代）
▲陳時中（右）接受謝震武專訪。（圖／年代）
台灣新型冠狀病毒肺炎持續發燒，衛福部長陳時中今（28）日接受《新聞面對面》訪問表示，連續4天本土0確診意義重大，代表受匡列的居檢者，對社區群聚感染的可能性已降至最低，但這周仍是關鍵。陳時中也透露面對本土確診案例，最令他五雷轟頂的案件仍是案例838部桃醫師一案：「像是被刺了一下，但該來的總會來，還是要面對。」陳時中幾乎天天坐鎮指揮中心，少了陪伴家人時間，太太甚至請機要祕書在行事曆寫上「夫人保留時間」，他笑說最後「夫人保留時間」的下面還是寫滿了行程，也因此在節目上向太太道歉：「對太太真的不好意思。」
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▲陳時中（右）告訴謝震武，案例838部桃醫師一案「像是被刺了一下」。（圖／年代）
▲陳時中（右）告訴謝震武，案例838部桃醫師一案「像是被刺了一下」。（圖／年代）
即使連續4天本土0確診，陳時中仍不敢說疫情控制住，只能說是往正向發展，他表示周一擴大召回居家隔離至今4天本土0確診，意義相當重大：「通常前兩天具有傳染力，但至今第四天0確診，代表社區感染機率已降至最低，經過這七天仍沒有確診案例，幾乎可以講對社區沒有影響。」陳時中認為部桃事件，雖然是根據有限的資料來做戰略，但執行面在很短的時間都做到位，可作為日後防疫網大架構的參考案例。
▲陳時中談大陸疫苗。（圖／年代）
▲陳時中談大陸疫苗。（圖／年代）
面對日前因檢測費用事件，遭國台辦發言人朱鳳蓮直指「這位先生無知」，陳時中因回應「這位先生沒有回應」而引發討論，他也在節目中還原當時狀況，表示僅是被動回應媒體提問，多作文章對防疫沒有幫助，但仍對台灣的檢測掛保證：「我當然很自豪台灣的精準檢驗，給出一年好的防疫成績單。」針對拒絕大陸疫苗而引起外界揣測是否因政治考量，陳時中澄清並非政治考量，而是依據科學報告評估，大陸疫苗群體免疫沒有辦法達到理想狀況，他表示：「全台沒人比我對疫苗更急，我當然很急，去年初就開始有談判，拿得到一定會跟大家做報告。」
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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