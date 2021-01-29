黃偉晉生日會免費入場 炎亞綸「無心玩笑話」被虧得罪人
記者羅凌筠/綜合報導
2021-01-29 09:00:00
「五堅情」邱鋒澤、婁峻碩、陳零九、黃偉晉、小賴以及「國師」唐綺陽擔任台視《2021超級巨星紅白藝能大賞》嘉賓，談到新年計畫，邱鋒澤、婁峻碩要發新專輯、陳零九想要找時間好好休息，黃偉晉籌備免費入場的生日會、寵愛粉絲。炎亞綸開玩笑表示：「不要以為免錢的就一定會有人來喔。」讓主持人黃子佼聽到焦急阻止：「你不要把我的來賓都得罪光了啦。」
唐綺陽年初投下封筆震撼彈，讓不少星座迷心中留有遺憾，巧的是「五堅情」小賴新年計畫出書，炎亞綸聽了妙回：「你們知道為什麼小賴要出書嗎？因為唐老師以後不出了啦！」並且轉身向唐綺陽喊話：「我看妳不如『封嘴』不要再吃了！」唐綺陽一度以為炎亞綸嗆聲、一臉驚恐，她也順勢自嘲：「嚇死我了，這樣我應該是要封胃。」 除了分析各星座運勢，唐綺陽難得開金口唱歌，獻上《幹大事》、《追追追》、《小幸運》、《彩虹》等曲，歌聲和技巧都驚人的優質，黃子佼大讚：「老師的聲音真好聽。」炎亞綸則說：「她如果不出書，會先出唱片呢，瞬間還以為是Adele在唱歌呢。」讓唐綺陽笑得合不攏嘴，開心表示：「你的狗嘴終於吐出象牙了。」