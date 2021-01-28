昔今日戲院外牆坍塌 陳其邁赴現場強調：屋主責任跑不掉
記者郭凱杰／高雄報導
2021-01-28 22:42:42
高雄市新興區同愛街52號5樓高的舊今日戲院牆面今(28)日下午意外坍塌。高雄市長陳其邁晚間趕赴現場除說明救援情況、受影響戶安置，以及路面清理工作外。陳其邁也強調，相關責任釐清中，屋主責任跑不掉，在建築法規中屋主有管理責任，造成的損害也應賠償。現場專家指出，建物倒塌原因在於年久失修，且加上今日地震稍有移動。
地震剛過，高雄市新興區八德二路今天下午4時36分，就發生舊今日戲院外牆倒塌事故。倒塌外牆長約15公尺、寬10公尺，現場不但有汽車遭壓毀，附近住戶也遭到波及，因恐有安全疑慮，有21名住戶受高雄市政府安置於旅館中。陳其邁指出，救人為先，消防局除了透過監視器畫面、熱顯像儀，也出動4隻搜救犬，反覆尋找是否有人被困在倒塌物下方，目前並無發現有人員受困跡象。談及倒塌牆面的清除作業，陳其邁指出，今晚會將路面上的坍塌牆面清除，倒於牆面上的大面積倒塌物，將會於明天清除。 也由於該倒塌建物已受結構技師認定為危樓，工務局指出，該局已立即現場通知管理人停止使用並請儘速改善。後續明日將立即發文通知所權人限期改善。 另外，為防範公共安全，避免後續損壞擴大、防止災害意外再發生，該巷道已暫時禁止通行。工務局今晚也先針對現場混凝土塊掉落物及毀損汽機車完成清空作業；傾倒的鋼筋混凝土帷幕牆部分，為了安全起見，將於明日早上8點再進行清理。該局現場已成立緊急應變小組進駐人員24小時輪值留守，請民眾安心。 至於舊今日戲院外牆倒塌原因，現場專家初步研判，該建物本身老舊、銹蝕，且恰好今日發生地震，有所移動，進而造成牆面倒塌。