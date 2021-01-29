千牛賀新年！「感動牛」齊聚高美館　用色彩展在地故事

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▲「感動牛」兒童暨青少年彩繪高美特展，展出49 所學校逾1200件「小感動牛」彩繪作品。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.28）

× ▲「感動牛」兒童暨青少年彩繪高美特展，展出49 所學校逾1200件「小感動牛」彩繪作品。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.28）

高市教育局副局長黃盟惠指出，藝術涵養與美感素養是108課綱的重點，也是教育局非常重視與推動的，特別感謝高美館、學學文化創意基金會，每年透過生肖彩繪展覽，讓許多孩子有機會初次踏入美術館，不但看到自己的作品展出，也欣賞到高美館策畫的藝術家展覽。

▲高美館、高市教育局與學學文化創意基金會連續6年攜手合作，共同推動教育部「藝起來學學」文化色彩藝術計畫。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.28）