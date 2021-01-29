千牛賀新年！「感動牛」齊聚高美館 用色彩展在地故事
記者陳美嘉／高雄報導
2021-01-29 09:00:00
高美館在閉館近8個月的整修後，近日重新開館，除了推出重量級國際特展「黑盒－幻魅於形」，即日起至4月11日更舉辦「感動牛」兒童暨青少年彩繪高美特展，展出高雄市、屏東縣、臺南市、臺東縣共49所學校逾1200件「小感動牛」彩繪作品，展覽空間以簡潔造型牛群設計，帶領大家置身遼闊青山綠水中。
今年由藝術家莊普創作「小感動牛」素坯原型，以幾何圓柱與圓臺造型，傳達穩重與耐力，厚實的雙腳象徵腳踏實地。館長李玉玲表示，高美館、高市教育局與學學文化創意基金會連續6年攜手合作，共同推動教育部「藝起來學學」文化色彩藝術計畫，透過孩童們的眼睛，讓大眾看到更美好的色彩，感受臺灣在地的文化、歷史、生命故事。
高市教育局副局長黃盟惠指出，藝術涵養與美感素養是108課綱的重點，也是教育局非常重視與推動的，特別感謝高美館、學學文化創意基金會，每年透過生肖彩繪展覽，讓許多孩子有機會初次踏入美術館，不但看到自己的作品展出，也欣賞到高美館策畫的藝術家展覽。
學學文化創意基金會副董事長張基義則提到，「 藝起來學學」文化色彩藝術計畫，帶領孩子以自己的家鄉為起點，透過社區踏查與色彩採集 ，找尋出具獨特性、在地性、文化性的家鄉主題與代表色彩。像是高雄地區三塊厝車站「木牆棕」、玫瑰聖母堂的「石牆灰」、大林蒲古厝的「咾咕石白」、六龜「金煌芒果黃」、甲仙「粳粽橘」、岡山「豆瓣醬棕」、壽山 「獼猴棕」、旗後砲臺「磚牆橙」、鳳儀書院「牆磚紅」等。而過去6年生肖彩繪展覽在高美館累積超過15萬人次觀展。