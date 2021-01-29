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越南本土疫情連環爆　首都河內市也淪陷

中央社

2021-01-29 05:47:14

▲越南又開始出現新冠肺炎本土疫情。圖為近日首都河內戴口罩行走的民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南又開始出現新冠肺炎本土疫情。圖為近日首都河內戴口罩行走的民眾。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者陳家倫河內29日專電）越南地方當局28日深夜通報新增2例武漢肺炎本土病例，患者分別位於河內市及北寧省。越南28日共通報新增100例本土病例，創越南自去年1月爆發疫情以來的最高紀錄。
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越南快訊（VnExpress）報導，河內市紙橋區（CauGiay）阮慶全路（Nguyen Khanh Toan）發現一起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，患者是一名20歲男性，他27日咳嗽、發燒被送往醫院，28日檢測結果呈陽性。
另一名確診患者是來自北寧省（Bac Ninh）良才縣（Luong Tai）臨洮鄉（Lam Thao）的31歲男性，患者目前在北寧省當地一家醫院治療。
北寧省有關單位今天追查了曾與這名患者接觸的91名民眾，並將他們全數送往集中隔離或是居家隔離。目前擁有6900人的臨洮鄉已經被封鎖，北寧省當局正考慮，倘若疫情擴散，將進一步封鎖良才縣。
越南28日共計通報新增100例本土病例，分別位於海陽省（Hai Duong）、廣寧省（Quang Ninh）、海防市（Hai Phong）、河內市、北寧省。28日這波新疫情中斷越南連續55天無本土病例紀錄。
不過河內市與北寧省的這2起病例還沒被越南衛生部計入，根據越南地方當局指出，這2例都與海陽省的疫情有關。（編輯：徐崇哲）1100129
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