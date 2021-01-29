國安考量！捷克不讓中企競標核電站工程 陸使館不滿
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-29 06:38:32
中國發展崛起，似乎已讓不少國家開始有所警覺，就連近年執政立場傾向北京的捷克，也因國安上的理由，打算拒絕讓中國的企業競標一座新核電廠的建設案，引發中方強烈不滿，堅決反對捷克濫用國家安全概念，損害雙方關係及中企利益。
根據《路透社》報導，中國廣核集團（CGN）正與法國、南韓、美國和俄羅斯等國的公司，競逐捷克這項價值數十億美元的核電廠工程，將在杜科瓦尼(Dukovany)核電站附近興建一座發電量達1200兆瓦的新機組。然而，出於國家安全上的考量，多數政黨領導人都認為，應將中企投資排除在外，至於俄羅斯雖同樣被北約與歐盟的國安機構反對參與此工程，但捷克政府目前仍未將俄國公司拒於門外。報導還指出，捷克總統米洛斯·澤曼（Milos Zeman）一直熱衷於與中國建立友好關係，但自從做為捷克資產主要收購者的中國華信能源(CEFC)出現問題後，多項工程計劃都未能落實。對此中國駐捷克大使館則以聲明回應稱，對捷克政府打算在招標中排除中企一事表示嚴重關切，堅決反對捷方泛化國家安全概念，對中國企業進入捷克市場設置人為障礙。中國方面續強調，公平競爭是市場經濟的核心，捷克的做法不僅背離公平競爭和國際經貿規則，還損害了中國企業的合法權益，敦促捷克應切實恪守市場經濟和公平競爭原則，為中國企業的正常投資經營，提供開放、公平、透明、非歧視的營商環境。