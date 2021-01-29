世衛專家組隔離期滿！將溯源新冠 北京：不會受政治干擾
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-29 07:21:50
新冠肺炎疫情自2019年底從中國湖北省武漢市爆發至今，已造成全球至少1億人感染、200多萬人喪命，對社會、經濟的影響巨大。世界衛生組織(World Health Organization, WHO)在經過協商後，終於能派專家小組赴中國進行病毒溯源，中國外交部也聲稱，各項活動都應符合科學溯源原則，希望美中雙方能一起確保調查不受政治干擾。
綜合陸媒報導，世衛組織於去年12月宣布專家團隊會於今年1月飛往中國，協助調查新冠疫情源頭，幾經波折終於在14日抵達武漢，並依規定接受2週的隔離，28日期滿出關，將展開病毒溯源。中國外交部發言人趙立堅28日在例行記者會上表示，專家組將在符合中方相關防疫規定的前提下，繼續在中國開展溯源交流合作，各項活動都應符合科學溯源原則，都應以預防未來風險、保護人民生命安全和健康為最高目的。趙立堅也不忘抨擊美國，不應以先入為主、預設前提、進行負面揣測、政治化解讀等行為，干擾世衛專家組在中國的調查行動，畢竟病毒溯源是一個複雜的科學問題，應由科學家在全球範圍內開展國際科學研究與合作，透過對病毒動物宿主和傳播途徑的了解，以便今後能夠更好地預防未來可能出現的風險。趙立堅強調，病毒溯源事關全人類的生命安全和健康，希望美中能一同本著負責任的態度，尊重事實、尊重科學，尊重新冠病毒溯源國際專家組付出的辛勤勞動，使他們能夠在「不受政治因素干擾」的情況下，展開病毒溯源科學研究。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。