陸嗆「台獨意味戰爭」！美軍方回應 承諾繼續協防台灣
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-29 08:12:20｜2021-01-29 08:13:10
解放軍近日屢派軍機擾亂我方空域，中國國防28日甚至嗆聲「台獨意味著戰爭」，令兩岸緊張局勢再度升溫。對此美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，台灣問題沒必要導致任何對抗，而美國也將繼續履行對台灣的義務，協助台灣自我防衛。
中國國防部發言人吳謙28日在例行記者會上聲稱，共機的軍事活動是針對當前台海安全形勢和維護國家主權安全，所需採取的必要行動，威脅：「我們正告那些台獨分子︰玩火者必自焚，台獨就意味著戰爭。」吳謙也向甫上任的拜登政府喊話，認為川普政府的結果已經證明，遏制中國是不可能完成的任務，只會像搬石頭砸自己的腳，所以希望美中能一起努力，秉持不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，加強對話，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。針對北京有關談話，根據《路透社》報導，美國國防部發言人柯比表示，目前沒有任何理由顯示，兩岸之間的緊張情勢「有必要發展成任何衝突」，並強調美軍將協助台灣自我防衛，有關政策仍會延續。報導指出，柯比的發言是美國總統拜登(Joe Biden)上任後，五角大廈首次對兩岸緊張關係發表評論，是基於「台灣關係法」和「美中三聯合公報」來做回應。