不畏疫情打房雙夾擊 賴正鎰：下半年自住剛需買盤出籠

2021年開春以來，受到疫情起伏與政府急打炒房雙重夾擊，購屋族確有短暫觀望態勢，但全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰預測，由於回台資金絡繹不絕與低利環境，若3月新冠疫苗能順利施打，全球經濟可望趨穩，下半年自住剛需買盤將再活絡出籠。

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賴正鎰表示，中美貿易戰及疫情未歇，各方避險資金湧入台灣，台幣持續升值，內資與外資活水挹注台灣，讓台灣股市及房市呈現多頭。依財政部統計，去年12月單月，全年土增稅創下2016年房地合一稅上路後新高；全年契稅則重刷24年來新高紀錄。其中，全年土增稅急增前3名，依序是桃園市、新北市、台中市。契稅增長前3名則是台中市、台北市及桃園市。

中部是台商大本營，受惠台商回游資金，讓海外經商企業家返台，投資與置產需求升高，加上中科產能持續擴張吸納就業人口移居，又有軌道經濟及重大公共建設題材，賴正鎰強調，即使短期買盤受打炒房影響暫時縮手，台中剛性需求依然強勁。

台中房市熱，不論是重劃區或老舊商圈、台灣大道沿線甚至於捷運共構聯合開發案，到處都可見北部大型建商身影。賴正鎰指出，外地建商看好台中房市前景，大動作圈地，加上房價基期比台北市及新北市低，就業機會多，人口增加，推案戶數持續高漲，台中2字頭房價已屬稀缺。

賴正鎰透露，礙於土地限制貸款成數，建商轉向外圍新興區獵地，降低成本，從台中外溢到彰、投地區推案量會明顯增加，以鄉林建設為例，去年繼台中「鄉林天韻」完工交屋後，11月新購入彰化縣員林市新生路的土地，基地面積1460坪，位於員林市商業最繁榮的核心蛋黃區，緊鄰員林車站與員林基督教醫院，周邊生活機能完善，是鄉林首度跨區到台中以南的縣市推案。

鄉林跨足彰化員首推建案，將規劃21樓的高層大樓地標式住宅、中小坪數的南彰化輕豪宅產品，將成為員林市區最高的地標新大樓，估計全案總銷為21億元，預定在今年6月以後推出。