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趙駿亞被爆「抓前女友起來摔」　她肩膀斷裂慘留後遺症

娛樂中心／綜合報導

2021-01-29 09:38:06｜2021-01-29 09:49:32

▲趙駿亞被前女友控訴傷害。（圖／資料照）
▲趙駿亞被前女友控訴傷害。（圖／資料照）
42歲趙駿亞擁有俊俏五官、挺拔身材，參演不少八點檔及偶像劇，但近年先後爆出負面新聞，重挫形象，2016年他被前女友提告傷害遭檢方起訴，去年1月再因妨害公務遭判刑，誰料，昨（28日）又有另一位王姓前女友爆料，在與趙駿亞交往時，被對方摔斷肩膀，多年後抱小孩都有困難。
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據《三立新聞》報導，王小姐表示，2016年和趙駿亞交往快2年，某次2人吵架，趙駿亞把她抓起來摔，導致她肩膀斷裂，必須開刀打骨釘，至今疤痕都還在，當時談好賠償60萬，但對方只給30萬，現在她發現，在抱小孩、照顧小孩都十分不便，需要再次開刀，因此向男方要求20萬醫藥費。
王小姐說，趙駿亞聽到她索賠口氣不是很好，不但拒絕，還連打40通電話，讓她很害怕，因此訴諸媒體。對於指控，趙駿亞經紀人回應，不排除走司法途徑解決。（編輯：楊穎軒）
▲網友認為趙駿亞與吳怡農外貌相似。（圖／取自趙駿亞臉書）
▲▼趙駿亞再傳對前女友施暴。（圖／趙駿亞臉書）
▲▼趙駿亞再傳出對前女友施暴。（圖／趙駿亞微博）
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