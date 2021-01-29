名家論壇》黃創夏／民進黨的變局即將降臨
文/黃創夏
2021-01-29 09:44:17
歲末年初，不能免俗地要預測下一年度的局勢走向，在此預告：雖然民進黨政府看似一直站在上風，但是一些「結構上」與「本質上」的變數，正在發生當中。
國民黨雖然現在「逢英必反」導致有了「政治局勢思覺失調症候群」，不自主地就自己戴上「與中南海唱和」之紅帽子，顯得愚蠢至極，民進黨依舊要當心！這個警訊就是「罷免王浩宇」的投票結果，罷免王浩宇之規模和全國局面相比，實在是小兒科！但對於這一年多來「亟需一場勝利」的國民黨而言，還是有著「強心針」的效果，接下來國民黨的自信也將陸陸續續恢復，而士氣也將重新集結。最重要的是，就如同民進黨在2009年時屢經挫敗終於在「雲林立委補選」穩住士氣一樣，雖然在後續的發展上，檯面上只看到是「綠營基本盤」重新整合，但真正在旁邊冷靜觀察，適時可能會出手協助和扶持一把的是「新型態中間選民」，逐步讓民進黨再度站穩腳步，重返執政。「罷免王浩宇」的場景當中也有類似的跡象，民進黨和王浩宇方面一直認為只有「眷村」地區是因為「藍綠對立」才會出來投票，罷免投票那一天，中壢市地區既有寒流侵襲，加上發生醫護感染的疫情警報，掉以輕心的認為罷免不可能會過關。然而當天中午過後，大量出動投票的投開票所，並非全是眷村等「深藍」地區大動員，而是「中壢市區」的新增年輕人口也自主動起來了，開票後資訊顯示，這些地區的投票率並不遜於眷村地區，這些地區的選民平均更年輕，很多都是因為這些年大桃園工作機會多而移入的城鄉移民，並不受到中壢和桃園地區傳統的「宗親會」控制或「黃復興」所動員。這樣的態勢，是民進黨的警訊，民進黨必須要嚴肅地去面對，自陳水扁和邱義仁時代樹立的以「板塊」為核心之「選舉總路線」模式，已經有了本質上的丕變！20多年以來，民進黨全面依循陳水扁和邱義仁倡議的「選舉總路線」當道後，政治走了樣，選舉機制定型化進而僵化，更悲慘的是國民黨陣營之內，馬英九在金溥聰的跟進之下也是走向「選舉總路線」，選舉的勝負來來去去，卻都只是選民無可奈何、無言以對的權力重分配的無聊過程。「板塊選民」成了影響勝負的主流力量。掌握了「操縱議題的技術」，成功動員板塊選民，贏了，一切都不要緊了。永遠都有一票人，一定投藍；也必有相對應的一群人，鐵桿投綠。然而，迷信「選舉總路線」最大的迷思就如同這次民進黨面對「罷免王浩宇」發展一樣，他們忘了在「板塊」之外，台灣已經有數百萬根本沒有經過戒嚴心靈宰制的三十五歲以下的新公民，完全不受政黨擺布與操弄，台灣的選民結構已經徹底翻轉了，高達五百多萬的三十五歲以下的「後解嚴世代」新公民，他們心中從來沒有過去之歷史陰影當包袱，他們沒有白色恐怖的陰影，也沒有日本侵略之國仇家恨，從小就一起讀書，沒有省籍與統獨之樊籬，對於藍綠兩黨都沒有忠誠度可言。更重要的是，他們對公共事務參與的空間完全顛覆了傳統，他們是以最新的社群工具，以最快的速度串連、吶喊與行動；他們平常不看報紙也鄙視電視新聞，看的是社群上與朋友分享而來之資訊！「後解嚴世代」脫離藍綠框架，正以最嚴厲與憤世嫉俗的眼光挑惕著所有檯面上的人與事，誰也不知道他們的鞭子下一次會打到誰！而執政者，往往因為承擔的事情多，首當其衝！因此，請民進黨從政人員注意，「後解嚴世代」正在興起，你們炒作那些上世紀的恩恩怨怨，他們一點兒都不在乎，但是請真的要「謙卑、謙卑、再謙卑」，因為咄咄逼人的「攻擊、攻擊、再攻擊」傳統思維，已經讓他們覺得鬼扯和不欣賞了。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]