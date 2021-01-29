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車用晶片換疫苗　林為洲：Taiwan can help但也需要幫忙

記者吳承翰/台北報導

2021-01-29 10:08:24

林為洲
▲國民黨團提案要政府用車用晶圓跟外國廠商換疫苗，林為洲認為兩者都算是戰略物資，台灣能幫助國外解決晶圓需求，但也同樣需要疫苗幫忙度過疫情。　（圖／資料照）
德國日前透過官方管道，向台灣要求晶片出口，經濟部也在27日找來業者商討，立法院國民黨團認為，晶片交易本屬商業行為，經過官方管道聯繫，已升級到戰略物資的層級，台灣政府不應任它國予給予求，給予疫苗的同時，應該也要回一定數量的疫苗給醫護人員施打，國民黨團總召林為洲說「我們一直在說Taiwan can help，但台灣同樣需要幫助，我們要的也不用太多，三十萬劑先給醫護人員施打就好。」
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林為洲表示，不只德國，日本、美國都紛紛透過他們的經濟部長、駐台代表要求台灣官方介入疫苗輸出，他呼籲經濟部「不要自我矮化，別人要東西我們就馬上開協調會找廠商討論，我們需要疫苗的時候你們有沒有去跟國外說台灣也需要幫忙？」林為洲認為，疫苗保護率最少有五成，給第一線醫護人員施打，等於架起一道防護網。
此外防疫指揮官陳時中日前說疫苗施打效果不一定好，林為洲質疑「如果像他說的施打也沒效果，那他幹嘛還罵大國囤積疫苗？」林為洲認為，沒有一種疫苗是100%有效，即便是發展成熟的流感疫苗也是如此，就現在來看，疫苗就是疫情的解方。
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