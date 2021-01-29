黃芳彥舉槍自盡 柯文哲：阿扁的清白「以後很難處理」
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-01-29 10:46:54｜2021-01-29 11:26:11
前第一家庭陳水扁與吳淑珍的摯友、前新光醫院副院長黃芳彥，因涉及國務機要費洗錢案潛逃美國十多年後，傳出在美自殺身亡的消息，台北市長柯文哲今天(29)表示，黃芳彥死後，有關前總統陳水扁的清白與翻案，「以後很難處理」。
記者問柯文哲會不會對黃芳彥的事情感到意外，雙方是否曾有交集？柯文哲回答，「認識到的也算朋友。他台大醫師麻醉科的醫生，怎麼不認識？一定認識的。很熟啦」。記者問「黃芳彥過去是抗 SARS 英雄？」柯文哲說，這他沒有特別評論。記者表示，黃芳彥是舉槍自盡的，正忙於市府公務的柯文哲似乎沒有緊盯新聞發展，他回答「舉槍自盡！啊？ 發生什麼事」、「很多年沒聯絡，這我不曉得」。記者追問「印象中，黃芳彥是什麼樣的人？」，柯文哲說，黃芳彥的事蹟，不是在醫界，而在於他是扁家的醫生，好啦好啦」，似乎不想繼續談。記者再問「扁案到這裡，這樣結束了？」柯文哲表示，「我看這個弄到最後，有一個要結案，這樣等於所有事情.. 死了又不追訴，等於所有事情，沒有人知道事實真相」，記者補問「無法還阿扁清白？」，柯文哲回答「以後很難處理」。
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