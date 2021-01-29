總預算審查 柯建銘怒斥：時代力量一堆提案都是做不到的
記者吳承翰/台北報導
2021-01-29 10:56:40
立法院第二會期臨時會最後一天，連日來針對各個委員會協商，今(29)日下午將進院會表決。立法院民進黨團總召柯建銘受訪時表示，特別點出時代力量，批評他們作秀抹黑，更嗆「時代力量的時代已經過去了」；立法院國民黨團總召林為州則針對行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲刪除預算，他認為兩人在審查萊豬的表現，刪特別費是剛好而已，至於衛福部長陳時中，林為洲認為陳防疫的表現有目共睹，功過相抵下願意撤銷對他的特別費刪除案。
今年度中央政府總預算案，歲入編列2兆450億元，較去年度2兆1070億元，減少620億元，約減2.9%；歲出編列2兆1615億元，較去年度2兆776億元，增加839億元，約增4%；經朝野協商後，暫定歲出統刪255億元，包括各單位委辦費全面統刪5％、赴中旅費統刪40％、軍事裝備設施統刪3％、政令宣導費統刪20％、一般事務費統刪5％等。歷經多日朝野協商，昨日下午確定，保留127案，預計今日下午1點院會表決，拚完成三讀程序。國民黨團部分聚焦刪減特別費及萊豬相關預算，在保留案部分，分別有藍委提案凍結「潛艦國造」預算案、國民黨團提案刪除農委會主委陳吉仲特別費，以及有關台中火力發電廠燃煤機組除役主決議等。柯建銘受訪說，中央總預算案經過8次朝野協商，審查過程中，國民黨採取拖延安排、讓它不能完成，並集中於政治抹黑攻擊面向，但我們今天一定要表決；國營事業預算因時間因素無法在本會期完成，希望下會期盡快處理。至於時代力量，柯建銘也酸說，時力維持過去格局，作秀、抹黑、收割，所以提了250幾個案子，很多都是做不到的，若按時代力量提的做，整個國家聽三個人講就好了。「讓你們做不到、標示自己是高度道德性，這個時代已經結束了！」柯建銘說，朝野協商好好談的事情，如礦業法等，時力還在臉輸攻擊他，時代力量時代早就結束，應該回歸理性，這種作為已經沒有用；至於民眾黨，案子數比較少、比較理性溝通。針對國民黨團並未刪除衛福部長陳時中特別費預算，卻刪除陳吉仲特別費，林為洲說，雖然不一定刪得掉，但該刪還是要刪，確實要給這些犯過錯的首長一些警惕，比如行政院長蘇貞昌放任前任行政院發言人製造假消息，「你身為首長，直屬發言人犯錯不用負責嗎？」陳吉仲雙標太多，這次刪除不多，只要給予警惕。林為洲說，台灣防疫名列前茅，無可否認防疫相當好，但進口萊豬，陳時中也講不該講的話，因此功過相抵，所以才把刪除特別費撤掉。