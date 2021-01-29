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剛為貴妃打斷公主腿！泰王又擢升二妃軍銜　威脅正宮地位

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-01-29 11:17:21｜2021-01-29 11:21:04

▲泰王(左)寵愛貴妃詩妮娜(右)，近日更傳出提拔另2名與詩妮娜要好的妃子軍銜，逐漸形成對正宮王后不利的勢力。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰王(左)寵愛貴妃詩妮娜(右)，近日更傳出提拔另2名與詩妮娜要好的妃子軍銜，逐漸形成對正宮王后不利的勢力。（圖／美聯社／達志影像）
泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）生活放蕩淫奢，在泰國人民心中，形象及地位遠不及已過世的父親蒲美蓬，而他的後宮劇情也相當灑狗血，先前曾被他廢黜的貴妃詩妮娜（Sininat），在短時間內就敗部復活，讓王后蘇堤達（Suthida）深感不安；最新的消息指出，泰王又擢升了2位與詩妮娜要好的妃子軍銜，讓「貴妃幫」的勢力進一步擴張，王后的正宮地位似乎岌岌可危。
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綜合媒體報導，泰王近日分別將2位名為薩塔塔帕克（Suttattapak Borirakpumin）和帕華茨莉（Paphatsiri Wachiraphak）的妃子，提升為少將以及中校，其中薩塔塔帕克的軍銜不僅與詩妮娜比肩，還有傳聞指出，她泰王後宮中，地位僅次於王后蘇堤達和貴妃詩妮娜的第3號人物。
▲薩塔塔帕克獲泰王封為少將。（圖／翻攝自@royalist_market推特）
▲薩塔塔帕克獲泰王封為少將。（圖／翻攝自@royalist_market推特）
由於薩塔塔帕克甚少出現在鎂光燈前，目前外界流傳的也只有一張她身穿白色軍服的低頭照片，看上去年齡可能比詩妮娜年長些。有熟知泰國王室現況的專家分析，近期獲擢升的2名妃子都是貴妃的人馬，王后蘇堤達逐漸被孤立，恐更加不利於她的後宮之路。
除了提拔貴妃的人馬，泰王近日還傳出為了立詩妮娜為「第二王后」一事，竟放狗撲倒並毆打自己的親姊妹詩琳通公主（Maha Chakri Sirindhorn），導致她雙踝必須動手術治療，戲劇化程度讓外界直呼堪比泰版甄嬛傳。
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