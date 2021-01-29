名家論壇》李兆立／「這位先生」凸顯國共遠離台灣民意
文/李兆立
2021-01-29 11:36:25
中國國台辦發言人朱鳳蓮在回應「台灣篩檢比中國準確，所以價格較高」的問題時，以「這位先生」稱呼陳時中，並批評陳「不是無知就是糊弄老百姓」，毫不意外地再度引起了台灣民意強烈反彈。
就這樣，連續三年，中國共產黨都在年初就選擇以最愚蠢的方式來激怒台灣人。從2019年的一國兩制台灣方案、2020年肺炎爆發時卻忙著要WHO打壓台灣，到2021年剛出爐的「這位先生」案，一次次成功凝聚了台灣人的團結，以及加深對中國的厭惡，堪稱最佳舉球手。相較於中國越來越細膩的滲透及資訊戰，這些明顯激怒台灣人的言行，卻凸顯了北京距離台灣的真實民意越來越遠，如此反差矛盾，實在讓人難以理解。如果說，中國再怎麼樣細膩滲透，畢竟有海峽和制度之隔，所以掌握度仍然有差，那同樣生活在台灣的中國國民黨，言行就更加難以理解了。台灣的防疫成績斐然舉世皆知，但好當然可以更好，在野黨確實負有監督天職，對於防疫措施當然可以提出疑問與建議，讓整體防疫更加滴水不漏，強化對國人的健康保障。問題是，國民黨近來的言行，卻頻頻隱含「中國防疫比台灣更好」的論調，甚至出現「台灣防疫即將崩潰」的唱衰說法，就實在看不出與理性監督的關聯，令人難以苟同。例如，一談到肺炎疫苗，站在監督角度來關切國內疫苗進度也就罷了，國民黨卻一邊讚頌中國疫苗的功效，一邊要求政府採購中國疫苗，問題就大了。首先，國民黨究竟是看了誰的科學數據，可以這樣大張旗鼓地幫中國疫苗背書？巴西的官方數據顯示，中國科興疫苗的有效率僅50.4％，而在以色列施打的美國輝瑞疫苗，有效率則高達95%，國民黨卻老是拿中國疫苗大做文章，到底在盤算什麼？其次，中國血清製劑疫苗不開放進口，是從國民黨執政以來的規定，如果國民黨覺得法規不合理，那就提出修法案討論，而不是在法規未變的情況下，強逼行政單位買單。最後，國民黨智庫副董事長連勝文一邊宣稱要台灣盡快盡快進口中國疫苗，一邊又要政府去向拜登賠罪，以換取輝瑞疫苗來台銷售。然而，與輝瑞合作的德國BioNTech疫苗，在台銷售權其實是由「中國上海復星醫藥集團」所取得，連勝文硬扯美國政府和輝瑞，而不提中國企業才更可能是卡關的主因，背後理由又是什麼呢？不談疫苗，來談防疫。前陣子衛福部桃園醫院傳出院內感染，前衛生署長楊志良就立刻喊要開除醫師；等到院內感染擴大，前國健署長邱淑媞又開始重提2003年SARS的和平封院；好不容易疫情再度出現趨緩，連續四天本土0確診，楊志良又急忙預測「2021台灣防疫看壞，可能幾個月後變成日本」。國民黨一連串的發言下來，我們實在不太理解，在防疫期間刻意製造無謂的恐慌與對立，好像巴不得疫情真的失控，最好輸給國民黨口中「疫苗和防疫都好棒棒」的中國，到底對國家有什麼好處？說到底，即便經歷2016和2020兩次總統大選的慘敗，國民黨還是不願放棄中國這張神主牌，因此即便中國再怎麼逆風，也要不顧台灣民意及科學證據，繼續緊抱下去。這位先生的施政當然可以監督，但國民黨和共產黨繼續這樣群聚下去，不用理性來面對科學證據與客觀事實，這種「距離台灣民意越來越遠」的疫情，恐怕到他們被台灣人徹底唾棄的那一天都不會改善。●作者：李兆立／時代力量智庫執行長●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至[email protected]