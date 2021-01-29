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消費者省下境外手續費！Uber Eats 2月起正式落地台灣

記者賴志昶／台北報導

2021-01-29 11:44:29

▲Uber Eats 將於2月1日落地台灣，選擇信用卡支付的用戶將免除被銀行收取海外刷卡手續費。（圖／Uber Eats 提供）
▲Uber Eats 將於2月1日落地台灣，選擇信用卡支付的用戶將免除被銀行收取海外刷卡手續費。（圖／Uber Eats 提供）
歷經4年耕耘台灣市場，外送平台業者Uber Eats 今（29）日宣布，2月1日起將以境內公司服務消費者與合作夥伴，屆時使用 VISA、Mastercard、JCB 信用卡支付的用戶將免除被銀行收取海外刷卡手續費。
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平台業者宣布，自2月1日起，打開App點購美食或商品的每筆訂單，除了免被銀行收取海外刷卡手續費，將改由合作商家夥伴就商品開立統一發票給消費者，此外也將會收到他們就外送費用開立雲端電子統一發票，消費者可以在 App中查看商家是否需開立發票及發票形式。
Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，正式落地台灣是一項重大里程碑，這將有助於我們更有效服務消費者與合作夥伴；他們會持續與在地優質商家尋求更多合作的機會，希望成為最在地的超級APP，讓消費者從訂購飲食到生活日用品等各種需求都能從此獲得滿足，也期望與商家合作夥伴緊密合作，開創新服務，為市場創造更多經濟成長動能。
據了解，Uber Eats改為境內公司經營後，對消費者最有感改變就是省下約1.5%的境外刷卡手續費；不過，對外送來說，未來收入除了少了刷卡手續費之外，如果收入超過門檻，還將會被加收所得稅。
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