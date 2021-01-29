趙天麟推軍事春聯 Ｍ1戰車、塔江艦、F-16V秀國防實力
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-29 12:37:00
隨著年節腳步漸近，民意代表們紛紛各具特色的應景小物，立委趙天麟今（29）日也首次發表以軍事為主題的「捍疆春聯」，內容包括M1A2T戰車、塔江艦、F-16V戰機，展現國軍、海巡捍衛疆土的實力與氣勢。
負責操刀繪製的美術設計師李俐蓁表示，過去未曾想像過將軍事武器結合春聯的主題，能參與這次的製作讓她覺得十分新鮮。在與發想人立委趙天麟多次討論後，嘗試運用率性的速寫筆觸來描繪武器的神態，並將傳統長形春聯改以方形（斗方）格式呈現，製作出一系列不同軍種的新型國防武器，讓主題性能更加凸顯，包含M1A2T、F-16V、塔江艦以及安平艦。李俐蓁表示，為了更貼近軍事主題，每一款的春節賀詞都與各軍種聯結，例如「金好坦極」是以台語諧音「好賺錢」置入戰車（坦克）的詞彙，「泰康翔和」是將原文的「祥」改以空軍戰機翱「翔」的意境，「艦功立業」則是將原文的「建」以海軍船「艦」取代，而「巡‧力‧凝」是將海「巡」的字詞結合廣告標語，希望此次的捍疆春聯設計，能以滿滿的軍事氣氛為民眾趨吉避凶、祝賀家園和平。趙天麟表示，近兩年台美關係緊密，美國對台軍售案達到前所未有的規模，包含F-16V、MQ9無人機以及M1A2T坦克等重大項目與關鍵技術。除此之外，由總統蔡英文宣示的國艦國造計畫，近期也逐漸成形，例如海軍塔江艦、海巡署600噸級首艘安平艦，陸續加入海洋防衛的陣容，讓國人對於台灣現有國防能量更具信心。因此他特別發起史上首次以軍事作為主題的「捍疆春聯」，以展現國防海巡捍衛疆土的實力與氣勢，也希望藉由春聯的設計，讓國人在過年過節的同時，一起體會台灣國防戰力的提升，期待台美關係持續深化、國防自主政策加速發展。趙天麟表示，由於國內新冠肺炎疫情緊繃，為避免人潮聚集，今年將改以定點索取，歡迎民眾前往服務處、民進黨高雄市黨部，以及選區里長辦公室洽詢索取。