P聯盟／「小歐尼爾」王柏智犯規吃罰單 塔壁又罰25000元
記者吳政紘/綜合報導
2021-01-29 11:54:02
PLG聯盟宣布，上周賽事攻城獅塔壁、夢想家王柏智，因危險動作而遭罰款，兩人都有在頸部以上出手的動作，也是非必要之犯規行為，因此受罰。
以下為PLG聲明：上周賽事經裁判委員會回溯，針對危險動作之決議如下：G15 新竹街口攻城獅 #34 塔壁 罰款新台幣貳萬伍仟元整G17 福爾摩沙台新夢想家 #10 王柏智 罰款新台幣伍仟元整 賽事編號G15臺北富邦勇士（客）vs 新竹街口攻城獅（主）日期：2021/01/23（星期六）事件：第一節還有6分42秒，新竹街口攻城獅 #34 塔壁防守時左手摔臺北富邦勇士 #2 簡偉儒的動作。說明：此一動作當下已判決為 “U”，經聯盟影片再次審視，此動作實屬刻意危險動作，並且已是第二次（累犯）的刻意危險動作，有鑒於保護球員基礎上，決議加罰 #34 塔壁新台幣貳萬伍仟元整。 賽事編號G17台新夢想家（客）vs 新竹街口攻城獅（主）日期：2021/01/24（星期日）事件：第二節還有5分17秒，福爾摩沙台新夢想家 #10 王柏智對新竹街口攻城獅 #2 鄭瑋的打後頸部犯規。說明：經聯盟影片再次審視，此動作實屬刻意危險動作，決議加罰 #10 王柏智新台幣伍仟元整。補充說明：經01/06領隊會議決議，自01/06起將針對所有賽事中有爭議之動作及吹判，進行賽後回溯，並有權作出升降判罰，01/06前之賽事既往不究。【針對經裁判回溯後認定之危險動作罰款之說明】為保護球員，並防止場上危險動作發生，特訂定罰款，金額如下：初犯 新台幣伍仟元整二犯 新台幣貳萬伍仟元整三犯 新台幣伍萬元整