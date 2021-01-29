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P聯盟／「小歐尼爾」王柏智犯規吃罰單　塔壁又罰25000元

記者吳政紘/綜合報導

2021-01-29 11:54:02

▲ABL寶島夢想家，王柏智上籃。（圖／夢想家提供）
▲ABL寶島夢想家，王柏智上籃。（圖／夢想家提供）
PLG聯盟宣布，上周賽事攻城獅塔壁、夢想家王柏智，因危險動作而遭罰款，兩人都有在頸部以上出手的動作，也是非必要之犯規行為，因此受罰。
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以下為PLG聲明：
上周賽事經裁判委員會回溯，針對危險動作之決議如下：
G15 新竹街口攻城獅 #34 塔壁 罰款新台幣貳萬伍仟元整G17 福爾摩沙台新夢想家 #10 王柏智 罰款新台幣伍仟元整  賽事編號G15臺北富邦勇士（客）vs 新竹街口攻城獅（主）日期：2021/01/23（星期六）事件：
第一節還有6分42秒，新竹街口攻城獅 #34 塔壁防守時左手摔臺北富邦勇士 #2 簡偉儒的動作。說明：
此一動作當下已判決為 “U”，經聯盟影片再次審視，此動作實屬刻意危險動作，並且已是第二次（累犯）的刻意危險動作，有鑒於保護球員基礎上，決議加罰 #34 塔壁新台幣貳萬伍仟元整。  賽事編號G17台新夢想家（客）vs 新竹街口攻城獅（主）日期：2021/01/24（星期日）事件：
第二節還有5分17秒，福爾摩沙台新夢想家 #10 王柏智對新竹街口攻城獅 #2 鄭瑋的打後頸部犯規。說明：
經聯盟影片再次審視，此動作實屬刻意危險動作，決議加罰 #10 王柏智新台幣伍仟元整。
補充說明：
經01/06領隊會議決議，自01/06起將針對所有賽事中有爭議之動作及吹判，進行賽後回溯，並有權作出升降判罰，01/06前之賽事既往不究。【針對經裁判回溯後認定之危險動作罰款之說明】為保護球員，並防止場上危險動作發生，特訂定罰款，金額如下：初犯 新台幣伍仟元整二犯 新台幣貳萬伍仟元整三犯 新台幣伍萬元整
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