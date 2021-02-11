腸胃健康過好年 慈濟醫院提醒長者年節需忌口
記者陳志仁／新北報導
2021-02-11 10:00:00
送舊歲，迎新春！當然少不了開運年菜、應景零嘴、香醇美酒，大啖朵頤，不過年長者們脆弱的胃腸，可受不了這樣的「厚待」；台北慈濟醫院提醒，「老人家腸胃功能不如年輕人，若年節飲食不忌口，不僅可能使慢性病失控，也會造成腸胃負擔。」
台北慈濟醫院胃腸肝膽科陳至翔醫師表示，每年春節連假過後，門診總會增加許多胃腸不適就診的案例，其中又以老年人居多；此外，「隨著老化，腸胃系統也跟著退化，不只腸胃蠕動速度變慢，胃酸分泌量也跟著降低，食物進到胃中到排空，所需的時間約是青壯年的2倍。」陳至翔說，雖然平時長者們有相對規律的生活作息及飲食習慣，但農曆春節美食當前，再加上家人團聚，多會有「難得過節，久久一次無妨」的僥倖心態；但突然混亂的作息及飲食習慣，容易引起各種腸胃疾病，加之牙口不好，影響咀嚼能力，食物常未完全咬碎就進到胃中，若吃入過多油膩、粗纖維等不易消化的食物，更會加重消化不良。此外，年節期間民眾有時一餐吃不完，會隔餐、隔天再加熱食用，但食材不新鮮或食物保存不當易孳生細菌，長者們的抵抗力及免疫力較差，很可能因此食物中毒或罹患急性腸胃炎，嚴重者引起全身性的感染；根據衛福部健保署統計，2019年春節期間急診十大疾病中，腸胃炎排行第一，有4萬4000多人次，春節後七天內，腸胃炎的門急診量更高達28萬多人次。陳至翔指出，腸胃系統除了食道、胃、小腸、大腸外，也包含了肝、膽、胰臟、脾臟。油膩的年菜，不只可能引發長輩們腸胃不適，也會刺激膽囊收縮分泌膽汁，提高膽囊炎、胰臟炎發生的機率，故亦不乏因膽囊或胰臟不堪負荷，而發炎掛急診的老病人。陳至翔建議長者們，用餐時應少量多餐，並避免暴飲暴食，使胃塞入大量食物而過度膨脹，影響消化，同時需注意食材新鮮及菜餚保鮮，另烹調可改清蒸、水煮，代替油炸，年糕、發糕等不易消化，淺嘗即可，不宜過量；也鼓勵長者們多起身活動筋骨，並攝取蔬菜水果等含纖維質食物，幫助腸胃蠕動及排便。