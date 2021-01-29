防疫有成！彭博：台灣去年GDP有望超越中國　30年來首次

新冠肺炎疫情爆發以來，台灣的防疫表現多次在國際社會贏得讚賞，加上近來半導體、晶片短缺，凸顯台灣產業地位，有外媒分析，2020年可能是30年來，台灣經濟成長首度再次超越中國的一年。

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根據《彭博社》報導，由於疫情控制得宜，台灣並未如其他國家一般，必須採取嚴厲的封鎖措施才能圍堵疫情，雖然經濟不可避免遭受一定衝擊，但並未陷入停滯，企業、學校等也大致維持正常運作，儘管無法出國，不過國內旅行反而有機會逆向成長。

再者，由於疫情刺激手機、半導體、伺服器設備等電子產品的需求，台積電、鴻海等科技公司業績飆漲，2020年的收益都有望創紀錄。根據

經濟學家的調查，以中位數估算，台灣去年GDP成長為2.55%，而中國則是2.3%。

法國外貿銀行（Natixis SA）經濟學者吳卓殷（Gary Ng）表示，台灣2020年出口貢獻GDP成長的60%左右，而從台積電的資本支出計畫來判斷，短期內也幾乎沒有放緩的跡象，因為「半導體需求永遠存在，沒有人能取代台積電」。

不過《彭博》的文中也提到，雖然台灣2020年的經濟成長有望超越中國，可由於北京強力控制疫情、祭出一連串財政和貨幣刺激措施，成功讓中國去年第4季的成長回升到大流行前的水準，所以台灣優於中國的經濟表現，不排除是短暫的；經濟學家們預估，2021年，中國的GDP可能就會反彈至8.4%，為2011年以來最快成長率，台灣則預計成長3.7%。