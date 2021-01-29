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高市三民市場沼氣外洩　３工人沼氣中毒釀１死１昏迷

記者郭凱杰／高雄報導

2021-01-29 13:13:55｜2021-01-29 13:15:41

▲高雄三民市場的沼氣中毒事件，３工人沼氣中毒釀１死１昏迷。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高雄三民市場的沼氣中毒事件，３工人沼氣中毒釀１死１昏迷。（圖／記者郭凱杰翻攝）
高雄市三民區中華三路三民市場今（29）日上午發生意外事故，疑似沼氣中毒。消防局獲報後，立即前往現場處理，發現汙水槽內有3工人受困，目前已將人員救出送醫，最後釀成1死，高市經發局表示，該起工安事故是由三民一市場自治會委託業者抽取污水作業時發生，後續將深入調查釐清意外發生的原因。
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▲高雄市三民市場疑發生沼氣外洩，警消人員獲報後前往搶救受困汙水槽工人。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高雄市三民市場疑發生沼氣外洩，警消人員獲報後前往搶救受困汙水槽工人。（圖／記者郭凱杰翻攝）
消防局派出前金、十全、鼎金分隊及特搜中隊11車31人前往處理，現場汙水槽內3人受困，上午9時43分先救出1名年約40歲女性、意識清楚，上午9時58分救出的1名年約50歲女性及1名年約50歲許男性均無生命跡象。3人分別送往阮綜合、高醫搶救後，41歲陳女送阮綜合醫院後意識清醒，43歲陳女送高醫後宣告死亡，48歲許男送高醫後約10時57分恢復生命徵象，目前昏迷指數3。
▲消防局派出前金、十全、鼎金分隊及特搜中隊11車31人前往處理。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲消防局派出前金、十全、鼎金分隊及特搜中隊11車31人前往處理。（圖／記者郭凱杰翻攝）
警消初步調查指出，2名陳女為姐妹，43歲陳女與許男為夫妻，受聘同家衛生工程行，負責清理市場下水道。今天上午施作工程時，疑似有物品掉落汙水道，許男為了撿拾東西進入涵洞，沒多久就陷入昏厥，身為太太的陳女立即下去查看，結果也受困汙水槽。41歲陳女擔心2人安全，冒險下探救人，最後導致3人受困，警消及勞檢單位已介入調查，釐清責任歸屬。
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