17歲美少女空降美國告示牌　打破紅髮艾德驚人紀錄

年僅17歲的新人奧莉維亞（

Olivia Rodrigo

）於日前推出

的

首支正式出道單曲《drivers license》，隨即

以新人之姿

空降美國告示牌冠軍，讓她成為繼怪奇比莉（Billie Eilish

）後，最年輕拿下冠軍寶座的超猛新人。

在

英國方面，

她

更打破創作天王紅髮艾德（Ed Sheeran

）神曲《Shape of You》的紀錄，

在24小時內創下240萬串流。

我是廣告 請繼續往下閱讀

奧莉維亞自小開始學習鋼琴，

12歲抱起吉他創作，同時也透過研讀她的音樂啟發者，也就是流行天后泰勒絲（

Taylor Swift

）的歌詞來學習更多創作技巧；今年奧莉維亞正式加盟環球音樂，推出出道單曲《drivers license》，描繪出失戀少女漫無目的開著車，難忘往日情懷的意境，她形容：「當我在寫下這首歌時，我正在經歷了一段讓我困惑、痛苦不已的心碎時光，而將這些情緒寫進歌裡，彷彿理清了頭緒，讓一切都更清晰、更簡單了。」

而在這首歌發行後不久，天后泰勒絲就以宛如姊姊的口吻在社群分享喜悅，留言寫道：「果然是我的寶貝，我太驕傲了！」被偶像稱讚的奧莉維亞激動回覆：「我已經忘了怎麼呼吸！」有趣的互動，令人會心一笑。