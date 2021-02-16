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17歲美少女空降美國告示牌　打破紅髮艾德驚人紀錄

記者吳雨婕/綜合報導

2021-02-16 09:00:00

奧莉維亞打破紅髮艾德的紀錄。（圖／環球音樂提供）
▲ 奧莉維亞打破紅髮艾德的神曲串流紀錄。（圖／環球音樂提供）
年僅17歲的新人奧莉維亞（Olivia Rodrigo）於日前推出首支正式出道單曲《drivers license》，隨即以新人之姿空降美國告示牌冠軍，讓她成為繼怪奇比莉（Billie Eilish）後，最年輕拿下冠軍寶座的超猛新人。英國方面，更打破創作天王紅髮艾德（Ed Sheeran）神曲《Shape of You》的紀錄，在24小時內創下240萬串流。
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奧莉維亞自小開始學習鋼琴，12歲抱起吉他創作，同時也透過研讀她的音樂啟發者，也就是流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的歌詞來學習更多創作技巧；今年奧莉維亞正式加盟環球音樂，推出出道單曲《drivers license》，描繪出失戀少女漫無目的開著車，難忘往日情懷的意境，她形容：「當我在寫下這首歌時，我正在經歷了一段讓我困惑、痛苦不已的心碎時光，而將這些情緒寫進歌裡，彷彿理清了頭緒，讓一切都更清晰、更簡單了。」
而在這首歌發行後不久，天后泰勒絲就以宛如姊姊的口吻在社群分享喜悅，留言寫道：「果然是我的寶貝，我太驕傲了！」被偶像稱讚的奧莉維亞激動回覆：「我已經忘了怎麼呼吸！」有趣的互動，令人會心一笑。
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▲▼奧莉維亞（上圖）打破紅髮艾德（下圖）的紀錄。（圖／環球音樂提供、翻攝臉書）
▲紅髮艾德與Cherry
 
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