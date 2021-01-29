案889匡列256人皆陰性 陳時中：可能為無症狀患者感染
記者賴志昶／台北報導
2021-01-29 14:57:17｜2021-01-29 15:14:08
針對衛福部桃園醫院群聚案，中央流行疫情指揮中心今（29）表示，該案目前居家隔離人數共計4033人；另針對案889感染源的調查，共匡列236位相關人士的血清抗體，其中全都是陰性；至於案889感染源，目前幾乎可確定是院內感染，可能是來自環境接觸或是無症狀患者感染。
指揮中心指揮官陳時中今表示，部桃案居家隔離14天者總計達4033人，其中包含醫院286人、社區582人以及回溯3165人；而醫院的286人中，有161人在集中檢疫所隔離，另有125人是在居家隔離；而在回溯隔離的民眾中，有1129人為病人，另有2036人為陪同家屬。另外，針對部桃綜合大樓相關人員的檢測，陳時中指出，截至昨日共採檢353位醫護員工、8名病人，預計今日採檢作業就會完成，並開始進行全面消毒與環境採檢。為避免部桃採檢人數造成擁塞，指揮中心昨日調用4至5個貨櫃屋。陳時中表示，截至昨日已經採檢506人，其中北站為368人，新設立的南站採檢138人，而在今下午等到南站全面啟用後，採檢人數還會繼續增加。至於案889與案890感染源的調查，指揮中心昨日公布，該案病毒定序屬於主流病毒D614G帶有L452R病毒變異，與來自美國境外移入者案812、部桃案首例染疫醫師案838等案例一致。陳時中今也表示，目前指揮中心針對該同樓層236人進行血清抗體檢查，今日確定全數皆為陰性。至於外界關注案889是否在院內有其他傳播鏈，陳時中說明，該案感染媒介可能來自人或物，有可能是來自環境上的接觸或是無症狀患者的接觸，因此才會再做環技採檢與相關人員血清檢查；不過，目前可確認該案是院內感染的話，最重要的就是如何把院內病例清零，並確認裡頭的安全。。
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