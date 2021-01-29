孫燕姿無預警曝喜訊　阿信搶先恭喜

孫燕姿在去年

6

月出道滿

20周年的當日，無預警開直播與歌迷分享心情，並驚喜開線上音樂

會。而她近來再宣布雙喜，除了提到10月將舉辦線上音樂會，另一個則是在今（29）日凌晨於社群媒體公布新歌《餘額》。

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孫燕姿再度無預警地獻上驚喜，於今天凌晨在社群媒體上分享新歌《餘額》，這首歌曲是她睽違19年的全詞曲創作，對於相隔多時後，再度完成詞曲創作，孫燕姿表示，「這是我隔了很久寫了詞跟曲，還有黃婷老師一起，希望大家會喜歡。」而她在臉書發文公開新歌後，演藝圈好友紛紛留言，五月天阿信更是搶到第一個留言，興奮表示：「耶我第一名。」

該曲的創作靈感來自於孫燕姿去年原本要與世界各地的歌迷見面，歡度出道

20

周年，但因為碰上疫情，世界被按了暫停鍵，她也離開飛行的日子，對她來說，是從未想過會經歷的，但反而進入空的一種狀態時，觀察著周遭發生的每一個故事，也讓自己有了另一層的體悟，她透露：「沒有刻意要讓這首歌悲傷，是一種淡淡的抒發，想要帶出的是一個滿溢無法負荷的感覺，勝於失去或者殘缺，希望讓聽到的人，再次整理，然後繼續往前走！ 」