投資高雄正對時 創投公會領軍加入投資大高雄行列
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-29 13:42:22
益鼎創投董事長兼總經理暨創投公會理事長邱德成領軍，帶領台灣創投業，1月28、29日到高雄參訪多家高雄潛力企業，亦攜手高雄市政府、財團法人中山管理教育基金會、勤業眾信聯合會計師事務所，於高雄麗尊酒店舉辦「投資大高雄－創投媒合會」，創投業正式加入投資大高雄行列。
高雄市經發局指出，近期高雄成為投資熱點，高雄市市長陳其邁上任後，隨即成立「投資高雄事務所」，提供最高行政效率，加速廠商落地高雄，進駐仁武產業園區、橋頭科學園區，目前已有多家大廠選擇加碼投資高雄，包括全球最大砷化鎵晶圓代工廠穩懋、全球半導體封測領導廠日月光、被動元件龍頭國巨、全球前三的半導體介面廠穎崴、日商半導體內襯儲槽大廠華爾卡、德商半導體沉積材料默克等，再再顯示投資高雄正對時。高雄市長陳其邁表示，非常感謝創投公會邱德成理事長跟創投業者來到高雄、看好高雄、投資高雄，尤其包括生醫、精密的機械，還有相關的電子產業等，這些新創公司，其實都是非常具有潛力，在全球供應鏈重組的過程中，高雄也做好準備，目前橋頭科學園區現已有日月光、智崴集團、國巨、華宏科多家企業表達進駐意願，顯示南部科技廊帶正在成形。此外，市府積極向中央正取於亞洲新灣區成立5G AIoT創新園區，為新創團隊打造驗證場域、營造優質投資環境，但更重要是在場創投公會投資者資金挹注，以大帶小提攜新創產業茁壯，共同打造高雄創業生態系。創投公會邱德成理事長表示，創投資金攸關產業升級，2020年，全世界面臨新冠肺炎的疫情攻擊，台灣因為防疫有成，各界對台灣整體發展的信心更加提升，加上台商回台投資的資金潮流，無論是政府的政策、企業及民間創投，以及整體資本市場，均對產業創新與新創投資更加重視。創投公會作為串聯政策面、資金面、新創面的關鍵角色，更應該帶領台灣創投業持續地擴大產業投資力道，再創新局、大放光彩。中山基金會楊文全董事長表示，高雄在陳其邁市長及市府團隊的努力下，多項重大開發案正在推動中，亦積極協助在地企業進行創新轉型，積極爭取中央及前瞻計畫資源，吸引更多的企業進駐，中山管理教育基金會盼未來能持續攜手高市府團隊為在地企業找到更多支持發展的資源，加速企業創新成長，擴大在地的經濟影響力。此次創投公會帶領台灣創投業前進高雄，參訪多家高雄潛力企業，亦攜手高雄市政府、財團法人中山管理教育基金會、勤業眾信聯合會計師事務所，在麗尊酒店舉辦「投資大高雄－創投媒合會」，會中邀請高雄地區5家成熟型、4家新創型企業，進行pitch及攤位展示，出席逾15家創投代表，創投資金活水將全力注入高雄。