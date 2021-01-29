P聯盟／打臉酸民！攻城獅後衛田浩代班扛先發證明自己
運動中心/綜合報導
2021-01-29 14:07:33
新竹街口攻城獅上周進行主場二連戰，但主力球員高國豪因傷高掛免戰牌，必須由其他選手頂上先發後衛的角色，其中田浩的表現引起關注，不僅連續兩場比賽得分到達兩位數，還贏得教練的信任，周日的比賽攻城獅總教練林冠綸決定讓田浩擔任先發控球後衛。
1/23新竹街口攻城獅面對富邦勇士，田浩替補上陣攻下13分，隔天對上福爾摩沙台新夢想家的比賽中，田浩繳出15分5籃板的數據，「打臉」在網路上看衰他的酸民。田浩在學生時期就備受關注，從埔里國中、高苑工商到政治大學一直都是球隊的主力選手，而田浩與高國豪的「雙衛對決」更是令球迷津津樂道，本季田浩跟高國豪一起加盟新竹街口攻城獅。季初田浩尚未適應職業聯賽的強度，表現起伏不定，網友對田浩也是罵聲四起。但隨著賽事進行，田浩已逐漸適應比賽的節奏，上周兩場比賽用連續兩場得分上雙的表現來回應外界的質疑。田浩的成長大家有目共睹，新竹街口攻城獅的總經理高景炎也會在下周《肯尼NOW星球》的節目中回應網友們的提問做出回應，其中包括鄉民對攻城獅後衛群的「疑慮」，詳細內容請準時收看或收聽下周一晚上八點的《肯尼NOW星球》。（編輯：吳忠育）