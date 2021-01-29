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HAPPY牛YEAR　NBA官方商店送球迷PS5

記者吳政紘/綜合報導

2021-01-29 13:57:46

▲HAPPY牛YEAR，NBA官方商店送球迷PS5。（圖／NBA提供）
▲HAPPY牛YEAR，NBA官方商店送球迷PS5。（圖／NBA提供）
NBA Store Taiwan近期推出「HAPPY牛YEAR」活動，會員除了多重抽獎及限量滿額贈禮活動外，最大獎也將推出PlayStation 5主機、簽名球等。
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業者指出，自1月29日起至2月28日，會員單筆消費滿2,800元即可參加摩曼頓APP線上抽獎試手氣，就有機會把PlayStation 5主機、簽名球等獎品帶回家。同時，單筆消費滿5,000元加贈NBA Store新春開運撲克牌乙組、消費滿8,800加贈行動電源乙個、單筆消費滿18,888元還可獲得NBA Store開運特製麻將組乙組。
為了迎接新春的到來，NBA Store Taiwan特別推薦球迷們換上新年裝束，而喜氣洋洋的紅色球隊服飾穿搭絕對能襯托出過年走春的濃厚年味，若想在紅色重點穿搭中增添時尚街頭態度，不妨搭配黑色系運動休閒長褲穿出層次感。
此外，不敢一下子嘗試大面積紅色穿搭的球迷，輕運動流行時尚也是走春不錯的穿搭選擇，只要掌握「單一亮點」穿搭法則，簡單穿上討喜紅色球鞋、或是戴上飾有亮紅和金色細節的重點單品，都很適合作為穿搭入門配件；或是利用不同深淺、色調的紅作搭配。
NBA Store Taiwan同時提供親子商品，一次購足全家人的運動時尚、展現十足的籃球熱情，運用同色系或同球隊款式的搭配、好搭又實穿。
 
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