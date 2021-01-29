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將接民眾黨團總召　邱臣遠：內政、外交衝擊沒有蜜月期

記者呂炯昌/台北報導

2021-01-29 14:13:04｜2021-01-29 14:13:45

▲民眾黨立委邱臣遠。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.24
▲民眾黨立委邱臣遠將接任黨團總召。（圖／記者葉政勳攝 ）
台灣民眾黨立院黨團今（29）日上午舉行黨團會議，民眾黨團也進行新任黨團幹部改選，經討論後，所有委員一致推舉立委邱臣遠出任新任黨團總召，副總召為立委高虹安，幹事長為立委蔡壁如，相關人事任命也於本次黨團會議正式通過，新任幹部將於2月1日第三會期首日正式就任。
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民眾黨團表示，新任總召邱臣遠委員，為去（2020）年公督盟評鑑第十屆第一會期之優秀立委，同時也在公民評鑑質詢表現方面拿下所屬的經濟委員會最高分，去年新冠肺炎疫情期間，高度關注中小企業紓困議題，舉辦百工百業座談會，問政態度及在地服務均獲民眾高度肯定。而新會期開始後，邱臣遠、高虹安將成為立院各黨團中，最年輕黨團總副召，用新世代的拼勁，帶領民眾黨團繼續向前衝。
邱臣遠表示，過去一年，台灣民眾黨立院黨團分別在18歲公民權、居住正義、司法改革、勞動權益、財政紀律的提案上都有所斬獲；在防疫紓困、萊豬進口、民生經濟及教育文化等議題上的監督以及問政品質，也獲得公民團體評鑑的高度肯定，證明本黨堅守的政治理念，是可以被期待跟實現。
邱臣遠指出，下個會期將面對疫情對國內產業跟民生持續的衝擊、萊豬進口後的政策監督、日本福島區域食品進口與否，以及美中新局底下怎麼調整我國的對外政策等，對民眾黨、對台灣，都是挑戰也是機會，所以我們沒有蜜月期，只能一起攜手向前。
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