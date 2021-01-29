NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

史上最高難度！挑戰攀登歐洲最高的煙囪

記者吳政紘/綜合報導

2021-01-29 14:26:46

▲來自斯洛維尼亞的兩位Red Bull攀岩運動員挑戰攀登歐洲最高的煙囪，其高度達360米，特爾伯夫列發電廠（Trbovlje Power Station）。（Red Bull提供）
▲來自斯洛維尼亞的兩位Red Bull攀岩運動員挑戰攀登歐洲最高的煙囪，其高度達360米，特爾伯夫列發電廠（Trbovlje Power Station）。（Red Bull提供）
來自斯洛維尼亞的兩位Red Bull攀岩運動員挑戰攀登歐洲最高的煙囪，其高度達360米。特爾伯夫列發電廠（Trbovlje Power Station）煙囪過往被用來處理排放煙，從360米的煙囪直衝雲霄。現在該發電廠已停止營運，世界上兩個知名的Red Bull攀岩運動員Janja Garnbret和DomenŠkofic齊心協力，挑戰位於他們家鄉斯洛維尼亞，被譽為歐洲最高煙囪。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲來自斯洛維尼亞的兩位Red
▲來自斯洛維尼亞的兩位Red Bull攀岩運動員挑戰攀登歐洲最高的煙囪，其高度達360米，特爾伯夫列發電廠（Trbovlje Power Station）。（Red Bull提供）
自2014年以來一直就未營運的特爾伯夫列發電廠煙囪是歐洲最高的煙囪，這次Garnbret和Škofic挑戰的路線亦是世界上最大的人工攀登路線，由專家和國際運動攀岩總會（IFSC）路線制定者Katja Vidmar和Simon Margon設計。
總共有13個要征服的繩距，其中最容易的難度等級為7b，而6號繩距等級為8以上，最具挑戰性的是距地面257米的10號繩距，等級為8b +。
▲來自斯洛維尼亞的兩位Red
▲來自斯洛維尼亞的兩位Red Bull攀岩運動員挑戰攀登歐洲最高的煙囪，其高度達360米，特爾伯夫列發電廠（Trbovlje Power Station）。（Red Bull提供）
兩位攀岩運動員都沒有在開始路線前先掌握挑戰、動線，以及繩距的安排，只能在攀登前從地面清楚地看到最初的30米距離。
這對二人組在挑戰未知的攀登，共花費了將近12個小時，接近天黑的時刻成功首次登頂。
對於Garnbret來說，這是她首次嘗試進行多繩距攀登，她承認這次自己面臨了許多恐懼：「在開始之前我有點害怕。」她補充說：「我害怕跌倒，尤其當您懸掛在空中時，這樣垂直的煙囪牆面，與攀岩的懸牆相比，讓人感覺很不舒服。在這樣的垂直牆面，很容易在懸掛的繩索停住前，先迅速地撞到牆壁或壁壘。因此，我需要習慣跌倒個幾次，直到我終於知道如何放鬆並消除恐懼。」
▲來自斯洛維尼亞的兩位Red
▲來自斯洛維尼亞的兩位Red Bull攀岩運動員挑戰攀登歐洲最高的煙囪，其高度達360米，特爾伯夫列發電廠（Trbovlje Power Station）。（Red Bull提供）
 
Škofic以前也僅進行過一次這樣的多段繩距俯仰的攀登經驗，在攀登之前，他說：「煙囪與迄今為止我所攀爬過的一切完全不同，我發現這是一個很神秘的巨大人造物體。我感到不太舒服，非常害怕未知的事物，但我很快就與煙囪成為了朋友，因為這條路線確實美麗而充滿挑戰。一旦我開始專注於攀登，所有其他想法都消失了，我就只是在享受這個過程。」
在開放嘗試的階段，他們給自己設定的挑戰是要從黎明到黃昏期間內完成攀登。他們並沒有同時完成每個繩距，如果其中一位倒下，另一位會繼續前進，最終兩人齊心完成了所有的繩距。
四天後，他們恢復體力，並帶著更輕的設備以及攀爬的經驗，再次回到了煙囪的腳下。這次，他們都在7小時32分鐘內完成了所有13個繩距的測試，而沒有摔倒，比第一次嘗試快了將近四個小時。
在第二次攀登中，Garnbret說：“最困難的繩距等級確實很難，而且在路線上已經位於高處，但第二嘗試時，我已經不再害怕，我更害怕在路線的上有一些岩點間的大幅跳躍，你不僅會失去很多力氣，更需要100％集中精力以防止摔倒。摔倒意味著要重複先前攀過的繩距，浪費了額外的力量和時間。」
▲來自斯洛維尼亞的兩位Red
▲來自斯洛維尼亞的兩位Red Bull攀岩運動員挑戰攀登歐洲最高的煙囪，其高度達360米，特爾伯夫列發電廠（Trbovlje Power Station）。（Red Bull提供）
 
關鍵字

NOW民調中心

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

繼續作答
哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您覺得防疫期間外送員在醫院與市區間送餐是否會成為防疫破口？

會造成防疫破口
不會造成防疫破口
37.04%62.96%
2021-01-28-2021-02-03

蔡英文下令保黃捷不被罷免！您覺得民進黨該出手保黃捷嗎？

贊成
不贊成
27.8%72.2%
2021-01-26-2021-02-01
即時
推薦閱讀