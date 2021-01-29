史上最高難度！挑戰攀登歐洲最高的煙囪
記者吳政紘/綜合報導
2021-01-29 14:26:46
來自斯洛維尼亞的兩位Red Bull攀岩運動員挑戰攀登歐洲最高的煙囪，其高度達360米。特爾伯夫列發電廠（Trbovlje Power Station）煙囪過往被用來處理排放煙，從360米的煙囪直衝雲霄。現在該發電廠已停止營運，世界上兩個知名的Red Bull攀岩運動員Janja Garnbret和DomenŠkofic齊心協力，挑戰位於他們家鄉斯洛維尼亞，被譽為歐洲最高煙囪。
自2014年以來一直就未營運的特爾伯夫列發電廠煙囪是歐洲最高的煙囪，這次Garnbret和Škofic挑戰的路線亦是世界上最大的人工攀登路線，由專家和國際運動攀岩總會（IFSC）路線制定者Katja Vidmar和Simon Margon設計。總共有13個要征服的繩距，其中最容易的難度等級為7b，而6號繩距等級為8以上，最具挑戰性的是距地面257米的10號繩距，等級為8b +。 兩位攀岩運動員都沒有在開始路線前先掌握挑戰、動線，以及繩距的安排，只能在攀登前從地面清楚地看到最初的30米距離。這對二人組在挑戰未知的攀登，共花費了將近12個小時，接近天黑的時刻成功首次登頂。對於Garnbret來說，這是她首次嘗試進行多繩距攀登，她承認這次自己面臨了許多恐懼：「在開始之前我有點害怕。」她補充說：「我害怕跌倒，尤其當您懸掛在空中時，這樣垂直的煙囪牆面，與攀岩的懸牆相比，讓人感覺很不舒服。在這樣的垂直牆面，很容易在懸掛的繩索停住前，先迅速地撞到牆壁或壁壘。因此，我需要習慣跌倒個幾次，直到我終於知道如何放鬆並消除恐懼。」 Škofic以前也僅進行過一次這樣的多段繩距俯仰的攀登經驗，在攀登之前，他說：「煙囪與迄今為止我所攀爬過的一切完全不同，我發現這是一個很神秘的巨大人造物體。我感到不太舒服，非常害怕未知的事物，但我很快就與煙囪成為了朋友，因為這條路線確實美麗而充滿挑戰。一旦我開始專注於攀登，所有其他想法都消失了，我就只是在享受這個過程。」在開放嘗試的階段，他們給自己設定的挑戰是要從黎明到黃昏期間內完成攀登。他們並沒有同時完成每個繩距，如果其中一位倒下，另一位會繼續前進，最終兩人齊心完成了所有的繩距。四天後，他們恢復體力，並帶著更輕的設備以及攀爬的經驗，再次回到了煙囪的腳下。這次，他們都在7小時32分鐘內完成了所有13個繩距的測試，而沒有摔倒，比第一次嘗試快了將近四個小時。在第二次攀登中，Garnbret說：“最困難的繩距等級確實很難，而且在路線上已經位於高處，但第二嘗試時，我已經不再害怕，我更害怕在路線的上有一些岩點間的大幅跳躍，你不僅會失去很多力氣，更需要100％集中精力以防止摔倒。摔倒意味著要重複先前攀過的繩距，浪費了額外的力量和時間。」