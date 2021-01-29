《緝魂》張震超緊張！激喊「我是他的小粉絲」

犯罪懸疑鉅作《緝魂》昨（28）日舉辦電影首映會，監製唐在揚、導演程偉豪，率領男主角張震、新生代演員林暉閔帥氣出席，女主角張鈞甯則因為尚處自主隔離階段，對於無法出席首映會感到扼腕，張震更在現場透露，自己願意接受《緝魂》挑戰的唯一理由是：「我是導演的小粉絲！」

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張震在《緝魂》中為飾演罹癌病患，不僅減重12公斤、剃光頭造型，被外界視為是他「從影以來最大犧牲」！片中，他更一反陽剛帥氣形象，展現衰弱的病容樣貌，張震表示，他會接演《緝魂》除了想挑戰自己的極限外，更對導演程偉豪充滿信心：「我是導演的小粉絲，相信他會將我喜歡的劇本拍得很好！」對於觀眾觀看《緝魂》之後的反應，張震說：「很期待也很緊張自己的演出！」

▲張震在《緝魂》演出犧牲很大。（圖／威視）

張鈞甯也接受現場視訊連線訪問，談及《緝魂》中，一場與張震激動爭執的戲碼，兩人演技大爆發，不僅落淚痛哭到張鈞甯直呼「心很痛」，導演程偉豪看剪接時也多次落淚，令所有人印象深刻。

▲張鈞甯（右）接受現場視訊連線訪問。（圖／威視）

此外，林暉閔則在《緝魂》中吃盡苦頭，不僅拍戲前要畫上長達5、6小時的全身刺青，還有一場狂挨巴掌戲被打到頭暈臉腫，更在一場小木屋的攻堅戲中，他赤腳踢到硬物，當場腳指甲整片脫落爆血，止血後的林暉閔更堅持把戲拍完，之後花了一年多時間，腳指甲才長回來，讓導演程偉豪大呼：「真是太拚命了！」