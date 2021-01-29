大眾運輸、郵局飲食禁令2月1日上路 勸導不聽最高罰1萬5
記者陳致宇／台北報導
2021-01-29 14:17:00｜2021-01-29 14:18:05
因國內新冠肺炎疫情加劇，交通部研擬加強大眾運具防疫措施，民眾於高鐵、台鐵、公路客運、船舶、航空器等運具內、或郵局營業區域內禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩，相關規定已提報指揮中心同意，預計 2 月 1 日起實施，交通部今（ 29 ）日將正式公告。
交通部表示，民眾於高鐵、台鐵(觀光列車除外)、公路客運、船舶(固定餐飲區域除外)、航空器(國際及兩岸航班除外)等運具內、或郵局營業區域內禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩，至於車站、月台等其他公共區域，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，得於飲食期間暫時取下口罩。交通部指出，相關規定已提報指揮中心同意，預計 2 月 1 日起實施，今日下班前將正式公告。若民眾經勸導不聽，可依照傳染病防治法的第 70 條的第一項規定，處新台幣 3 千元以上到 1 萬 5 千元以下的罰款。此外，針對高鐵及台鐵車票銷售部分，自 2 月 8 日至 2 月 16 日春節期間，高鐵取消自由座服務，改全車對號座銷售；台鐵城際列車限制銷售站票數，每列次至多發售 120 位，每車廂至多 15 位，同時也會加強航空站、台鐵、高鐵、客運、國道服務區、海運、觀光場域清潔消毒頻率。
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