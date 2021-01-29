破尺度！簡嫚書爆乳太火辣　疑遭排擠「他們不敢看我」

女星簡嫚書過去總給人文青形象，但在新戲《她們創業的那些鳥事》中有大尺度突破，她飾演打扮性感且有交際手腕的櫃檯妹林美季，但也因為她的造型太火辣，使得與她對戲的男演員高捷、宥勝、羅時豐、哈孝遠等人不敢跟她直視，害簡嫚書一度以為自己被排擠，她笑說：「我還以為自己無意間得罪人。」

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▲高捷（右起）在《創業》與簡嫚書、哈孝遠有對手戲。（圖 / 可米傳媒提供）

× ▲高捷（右起）在《創業》與簡嫚書、哈孝遠有對手戲。（圖 / 可米傳媒提供）

《她們創業的那些鳥事》日前在台中拍戲時，曾開放媒體探班，當天簡嫚書與高捷、哈孝遠有對手戲。簡嫚書提到，這次飾演的林美季跟真實的自己落差很大，笑說：「每天穿比基尼上班的感覺」。也因為打扮太火辣，讓同劇的男演員都不敢直視她，一度讓簡嫚書以為自己得罪人，「一開始我覺得很奇怪，為什麼大家不敢跟我對眼，還以為是不是我得罪大家？後來才發現是大家不知道眼睛要看哪，不是故意不理我。」

簡嫚書生完第二胎就加入劇組，身材恢復迅速讓所有人讚嘆，這次化身成低胸性感辣妹，是她從影來最大挑戰，她回家與老公分享定裝時，老公不但沒有給她壓力，還說：「這些衣服都可以帶回家嗎？」讓她哭笑不得。

▲簡嫚書在劇中造型火辣。（圖 / 可米傳媒提供）

× ▲簡嫚書在劇中造型火辣。（圖 / 可米傳媒提供）

此外，簡嫚書和哈孝遠第一次跟高捷合作，總是飾演黑道大哥的高捷，讓後輩以為私下也很嚴肅，但實際相處很愉快，簡嫚書分享有場戲要開車經過路邊攤，不小心打擾到民眾，「捷哥就搖下車窗探個頭打招呼，對方看到是捷哥，馬上就說『是你喔』，不敢惹捷哥。」讓眾人直呼：「捷哥很罩」！哈孝遠原本也對高捷有敬畏之心，沒想到兩人第一次見面，高捷就問他：「有空跟我打籃球啊！」讓哈孝遠很意外，也覺得高捷大哥很可愛。

《她們創業的那些鳥事》1月31日起每周日晚間8點八大戲劇台播出，愛奇藝全台網路獨家同步首播，每周日晚間10點衛視中文台播出。

▲簡嫚書（右）與高捷在劇中有感情戲。（圖 / 可米傳媒提供）