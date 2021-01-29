疫情失控！秘魯重啟隔離防疫措施 民眾怒喊「反封城」
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-29 14:25:07
新型冠狀病毒引發的肺炎（COVID-19）持續蔓延全球各國，拉丁美洲也成為重災區之一，其中秘魯疫情嚴峻，累積確診病例突破百萬，死亡人數超過4萬人，單日5千多人確診，代理總統薩加斯蒂（Francisco Sagasti）眼看疫情失控，緊急下令要求包含首都利馬（Lima）在內的國內10個行政區，自1月31日起進入封鎖管制階段，希望減緩疫情擴散速度。政策宣布後，引發秘魯民眾強烈反彈，認為此舉將再度重創秘魯經濟，生活必定苦不堪言。
薩加斯蒂向全國發表電視講話時表示，自31日起首都利馬和伊卡、胡寧、安卡什等10個行政區的居民，除外出購買食品、藥品等必需品或去銀行之外，都要居家隔離；每個家庭只能有1人外出購物；餐廳、購物中心只能提供外賣和送貨上門服務；商店、銀行按40%客容量運營；暫停省際陸空交通，這些措施將實行至2月14日為止。秘魯曾於2020年3月實行全國強制性社會隔離，以防止疫情蔓延，同年7月部分地區取消該隔離措施後，新增確診病例數快速回升。2021年年初以來，秘魯全國新冠確診病例數大幅增加，住院人數激增，秘魯醫學院院長表示，秘魯當前的第二波新冠疫情「幾近失控」，衛生系統接近崩潰。專家認為，秘魯最大困難是重症病床極度短缺，醫護人力吃緊，疫情如果無法即時控制，將會徹底壓垮醫療體系。然而，對於政府的擔憂和相關防疫政策，一般民眾普遍並不買單。大批憤怒市民在消息宣布後，紛紛走上首都利馬的街頭，高喊「對封城說不、對工作說好」，抗議政府的封城措施完全不顧老百姓死活。一名抗議人士受訪時表示，「長達15天的封城，意味著我們都不能工作，15天沒有收入，我們哪來的錢。」另一名遠道而來的民眾說：「路邊的攤販、計程車司機，他們要如何生活！我們必須工作才有飯吃，現在這樣（封城）該如何活下去？不要封城。」受到新冠肺炎疫情影響，秘魯經濟嚴重衰退，失業率居高不下。僅2021年1月，首都利馬就有近100萬人失去正式工作，轉而從事非正規工作，收入大幅減少。專家認為，在2022年之前，秘魯的就業情況不會恢復到疫情前的水準，民眾還要再撐好一段日子，才有機會回到正常生活。
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