高市衛生局第二波年節食品抽驗 2件竹笙重金屬超標
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-29 14:27:03
農曆春節將至，高雄市衛生局進行第二波年節食品抽驗，其中2件「竹笙」檢出重金屬「鎘」超標，近日也會同市府主任消保官、農業局及衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心，共同前往三鳳中街年貨大街，以衛生局研製之皂黃及過氧化氫試劑執行快篩檢查，現場抽驗豆製品及魚丸等應景食品。
衛生局三鳳中街標示查核87家，第二波抽驗年節應景食品共計42件，含30禽畜肉品及加工品、休閒食品4件、水產品4件、竹笙2件及蔬菜2件，檢驗項目包括防腐劑、著色劑、動物用藥、重金屬及農藥殘留等；其中2件「竹笙」檢出重金屬「鎘」3 mg/kg （標準2 mg/kg以下）與規定不符。衛生局強調，若重金屬超過限量標準，經命限期改正複抽仍不合格，依食品安全衛生管理法第17條及第48條規定，可處新臺幣3萬到300萬元罰鍰，衛生局目前已飭請業者將違規產品下架，並移請供應商來源轄管衛生局依法辦理，為市民的食安把關；另外，衛生局及各區衛生所提供免費皂黃及過氧化氫快篩試劑，市民如有需求及任何食品衛生問題，可逕洽衛生局食品衛生科（洽詢專線7134000轉食品衛生科）。